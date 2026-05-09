Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубинчак: «Игра-то была под контролем, но…»
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 19:05 | Обновлено 09 мая 2026, 19:06
168
1

Дубинчак: «Игра-то была под контролем, но…»

Владислав Дубинчак назвал причину потери очков в матче с «ЛНЗ» (0:0)

09 мая 2026, 19:05 | Обновлено 09 мая 2026, 19:06
168
1 Comments
Дубинчак: «Игра-то была под контролем, но…»
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от выездного поединка против «ЛНЗ» (0:0) в рамках 27-го тура УПЛ.

– Трудная игра. «ЛНЗ» нам не давал играть, не давал нам свободного пространства, поэтому было трудно сегодня. Мало моментов было, но они не были. Потому нужно было реализовывать свои моменты и стараться выиграть сегодня.

– «ЛНЗ» – это команда, которая является одним из лидеров по интенсивности, по физическим показателям. Чувствовалась ли эта разница сегодня с предыдущими матчами в чемпионате?

– Да, они неплохо подготовлены физически – хорошая интенсивность, хорошая борьба. Они играют в пять защитников, поэтому позади их гораздо больше, и трудно создавать моменты у их ворот.

– Начало игры было немного нервным, моменты были и в «ЛНЗ», и у «Динамо». Потом больше игра уже была под контролем «Динамо»…

– Она это была под контролем, но, как я сказал, моментов создавали мало. «ЛНЗ» дает контролировать мяч, но не дает создавать моменты у своих ворот. Они играют в пять защитников, таким образом закрывая фланги, и ты не можешь работать с мячом, поскольку нет свободных зон.

– В последние минуты матча уже была открытая игра, команды отвечали атакой на атаку. Чего не хватило, чтобы забить?

– Реализации. У нас было несколько ударов у Волошина, если не ошибаюсь. Были удары, но мы после них не забили.

По теме:
Егор КЛИМЕНКО: «Соперник не создал много моментов»
Воспитанник Динамо получил травму в матче УПЛ. Заменили в начале
Таблица Первой лиги. Черноморец и Левый Берег ведут борьбу за путевку в УПЛ
Владислав Дубинчак Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08 мая 2026, 22:59 192
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею

Спасибо нашей команде и сборной Литвы

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 09 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины

Турнир во втором по счету дивизионе

Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Бокс | 09.05.2026, 08:01
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Жозе МОУРИНЬО: «Я не люблю футболистов, которые проигрывают»
Футбол | 09.05.2026, 17:58
Жозе МОУРИНЬО: «Я не люблю футболистов, которые проигрывают»
Жозе МОУРИНЬО: «Я не люблю футболистов, которые проигрывают»
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Футбол | 09.05.2026, 17:28
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Просто йобаний стид
Ответить
+1
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 25
Футбол
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 70
Хоккей
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 23
Футбол
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем