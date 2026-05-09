Дубинчак: «Игра-то была под контролем, но…»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от выездного поединка против «ЛНЗ» (0:0) в рамках 27-го тура УПЛ.

– Трудная игра. «ЛНЗ» нам не давал играть, не давал нам свободного пространства, поэтому было трудно сегодня. Мало моментов было, но они не были. Потому нужно было реализовывать свои моменты и стараться выиграть сегодня.

– «ЛНЗ» – это команда, которая является одним из лидеров по интенсивности, по физическим показателям. Чувствовалась ли эта разница сегодня с предыдущими матчами в чемпионате?

– Да, они неплохо подготовлены физически – хорошая интенсивность, хорошая борьба. Они играют в пять защитников, поэтому позади их гораздо больше, и трудно создавать моменты у их ворот.

– Начало игры было немного нервным, моменты были и в «ЛНЗ», и у «Динамо». Потом больше игра уже была под контролем «Динамо»…

– Она это была под контролем, но, как я сказал, моментов создавали мало. «ЛНЗ» дает контролировать мяч, но не дает создавать моменты у своих ворот. Они играют в пять защитников, таким образом закрывая фланги, и ты не можешь работать с мячом, поскольку нет свободных зон.

– В последние минуты матча уже была открытая игра, команды отвечали атакой на атаку. Чего не хватило, чтобы забить?

– Реализации. У нас было несколько ударов у Волошина, если не ошибаюсь. Были удары, но мы после них не забили.