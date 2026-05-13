Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан КОСТЫШИН: «Посмотрите, кто у Динамо на замену выходит»
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 18:55 | Обновлено 13 мая 2026, 19:06
3009
0

Руслан КОСТЫШИН: «Посмотрите, кто у Динамо на замену выходит»

Тренер Колоса оценил поражение 1:2 в Киеве

13 мая 2026, 18:55 | Обновлено 13 мая 2026, 19:06
3009
0
Руслан КОСТЫШИН: «Посмотрите, кто у Динамо на замену выходит»
ФК Колос. Руслан Костышин

Колос в матче чемпионата Украины уступил Динамо со счетом 1:2. Игру оценил наставник Руслан Костышин.

«Мы хотели бы повторить историю и быть четвертыми, но уже не удастся. Если раньше место в топ-5 давало еврокубки, то теперь не даст. Для своего достоинства хочется быть выше, но 6-е или 7-е место – разница не очень большая».

«И в первом тайме это не удачные 10 минут Динамо, а неудачные 10 минут от нас. Индивидуальные ошибки игроков. Вратарь выпустил мяч, а потом пенальти. Это как тот боксер – пропустил удары и нужно время, чтобы прийти в себя. А во втором тайме были шансы, а вот гола не хватило».

«У Динамо вышли на замену Шапаренко, Пихаленок, Бражко – три игрока сборной Украины. Сложно было нам взять игру под контроль, они за счет мастерства пригасили нас», – сказал Костышин.

Колос с 46 очками идет шестым.

По теме:
Алаа Грам забил 99-й африканский гол в истории Шахтера
Шахтер и Оболонь были вынуждены покинуть поле на 17 минуте матча во Львове
ЗАХАРЧЕНКО: «После 2:0 начали больше думать о сохранении результата»
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка Руслан Костышин
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(66)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13 мая 2026, 08:59 0
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром

Коуч «волков» пояснил, почему не играл Евгений Волынец

Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Футбол | 13 мая 2026, 06:23 5
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5

Команда Руслана Ротаня потеряла важные очки в борьбе за второе место

Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Футбол | 13.05.2026, 17:33
Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Костюк раскритиковал Динамо и высказался о ситуации Пономаренко
Футбол | 13.05.2026, 18:02
Костюк раскритиковал Динамо и высказался о ситуации Пономаренко
Костюк раскритиковал Динамо и высказался о ситуации Пономаренко
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13.05.2026, 06:54
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 49
Бокс
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 16
Футбол
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем