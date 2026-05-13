Руслан КОСТЫШИН: «Посмотрите, кто у Динамо на замену выходит»

Колос в матче чемпионата Украины уступил Динамо со счетом 1:2. Игру оценил наставник Руслан Костышин.

«Мы хотели бы повторить историю и быть четвертыми, но уже не удастся. Если раньше место в топ-5 давало еврокубки, то теперь не даст. Для своего достоинства хочется быть выше, но 6-е или 7-е место – разница не очень большая».

«И в первом тайме это не удачные 10 минут Динамо, а неудачные 10 минут от нас. Индивидуальные ошибки игроков. Вратарь выпустил мяч, а потом пенальти. Это как тот боксер – пропустил удары и нужно время, чтобы прийти в себя. А во втором тайме были шансы, а вот гола не хватило».

«У Динамо вышли на замену Шапаренко, Пихаленок, Бражко – три игрока сборной Украины. Сложно было нам взять игру под контроль, они за счет мастерства пригасили нас», – сказал Костышин.

Колос с 46 очками идет шестым.