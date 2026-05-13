Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 18:45
Пономарев высказался о медалях ЛНЗ и выходе в еврокубки

У команды точно будут медали

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Наставник ЛНЗ Виталий Пономарев после победы над Полтавой 2:0 в матче УПЛ высказался о том, что команда гарантировала себе финиш в топ-3 и выход в еврокубки.

«Хочу поздравить Черкассы и весь регион, историческое событие. Благодарю руководство клуба, игроков, которые приложили много усилий. Есть еще шанс побороться за серебро, и нужно играть, а не расслабляться. Два тура еще».

«Нам клуб все условия предоставил для работы. Приятно, что есть результат еврокубковый в первый же сезон, однако я понимаю, что второй год будет сложнее. Важно, чтобы развивался клуб – инфраструктура, молодежные команды. Тут нужен прогресс тоже», – сказал Пономарев.

Комментарии 3
Молодці! 
Дякуємо Вам..
Вітання !!!!!
