Пономарев высказался о медалях ЛНЗ и выходе в еврокубки

Наставник ЛНЗ Виталий Пономарев после победы над Полтавой 2:0 в матче УПЛ высказался о том, что команда гарантировала себе финиш в топ-3 и выход в еврокубки.

«Хочу поздравить Черкассы и весь регион, историческое событие. Благодарю руководство клуба, игроков, которые приложили много усилий. Есть еще шанс побороться за серебро, и нужно играть, а не расслабляться. Два тура еще».

«Нам клуб все условия предоставил для работы. Приятно, что есть результат еврокубковый в первый же сезон, однако я понимаю, что второй год будет сложнее. Важно, чтобы развивался клуб – инфраструктура, молодежные команды. Тут нужен прогресс тоже», – сказал Пономарев.