Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 17:51 | Обновлено 13 мая 2026, 18:05
Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина

Львов и другие украинские города находятся под продолжительной воздушной атакой российской армии

ФК Шахтер Донецк

В матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который должен состояться в среду, 13 мая, встретятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь».

Поединок был запланирован на 18:00 по киевскому времени, однако в назначенное время команды не смогут выйти на поле стадиона «Арена-Львов».

Пресс-служба «горняков» сообщила, что противостояние с «пивоварами» перенесут из-за продолжительной воздушной тревоги. Команды могут сыграть либо в среду вечером, либо придется проводить матч на следующий день.

«Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 66 баллов. «Оболонь» разместилась на 12-й позиции, имея в своем активе 28 пунктов.

Обновлено! Отбой воздушной тревоги. Матч начнется в 18:45 по киевскому времени.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь воздушная тревога российско-украинская война
Николай Тытюк Источник: ФК Шахтер Донецк
Спорт уа знову хайпить і байтить з заголовками своїми. Матч перенесено на сьогоднішній вечір. 😂 
Можна зіграти в Києві. Звідти вже улетіли )
Очікувано. Від початку доби вже було більше 800 дронів і наразі все ще тривога у Львові та інших областях 🫤
Жаль, но йобаные черти нас действительно задолбали сегодня(
Що за маячня? Матч ще не мав би розпочатись, а гру вже перенесли?
