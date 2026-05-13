Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина

В матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который должен состояться в среду, 13 мая, встретятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь».

Поединок был запланирован на 18:00 по киевскому времени, однако в назначенное время команды не смогут выйти на поле стадиона «Арена-Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пресс-служба «горняков» сообщила, что противостояние с «пивоварами» перенесут из-за продолжительной воздушной тревоги. Команды могут сыграть либо в среду вечером, либо придется проводить матч на следующий день.

«Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 66 баллов. «Оболонь» разместилась на 12-й позиции, имея в своем активе 28 пунктов.

Обновлено! Отбой воздушной тревоги. Матч начнется в 18:45 по киевскому времени.