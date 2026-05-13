Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
13 мая 2026, 15:24 | Обновлено 13 мая 2026, 15:47
«Это ошибка». В Нидерландах призвали Аякс не отпускать Зинченко

Александр мог бы решить огромную проблему амстердамцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Амстердамский «Аякс» совершает серьезную ошибку, расторгая контракт с украинским защитником Александром Зинченко, пишет нидерландский журналист Ларс Лифтинк.

Украинец перешел в нидерландский клуб в феврале и почти сразу получил тяжелую травму колена. Контракт с игроком был рассчитан до конца сезона, и руководство «Аякса» решило его не продлевать.

Лифтинк считает решение об уходе Зинченко слишком поспешным. Он приводит данные аналитических порталов SciSports и FootballTransfers, согласно которым коэффициент мастерства украинца составляет 74,6, а потенциал — 75,6, тогда как у его конкурента по позиции эти показатели составляют 62,9 и 65,8 соответственно.

«Стиль игры Зинченко на позиции обратного вингбека идеально соответствует тому, как «Аякс» предпочитает видеть своих крайних защитников, и он потенциально мог бы сформировать фантастический левый фланг с Микой Годтсом. Из-за ухода Зинченко и того, что Вейндалу также разрешили уйти, «Аяксу» этим летом фактически нужны два левых защитника», — резюмирует эксперт.

Медики прогнозируют, что на полное восстановление Александра уйдет 6-7 месяцев, поэтому теоретически украинец сможет выйти на поле уже в начале следующего сезона.

Андрей Плыгун Источник: FootballTransfers
Может потому что в Аякс пришел тренер с другим видением? Грим приглашал Зинченко, а сейчас Гарсия, которому он не нужен. Статистика у Зинченко всегда была хорошая, но только у него есть два недостатка, перекрывающие всё - травматичность и плохая стамина.
