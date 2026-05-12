Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
Украинец может продолжить карьеру в «Аяксе»
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков может летом сменить клуб и покинуть «Жирону».
Как отметил журналист Сергей Тищенко, футболист может летом перейти в «Аякс», туда же сейчас сватают и главного тренера «Жироны» Мичеля. Отмечается, что кроме Нидерландов местом продолжения карьеры для украинца может стать Турция или MLS.
В этом сезоне в активе Виктора 31 матч, в которых он забил семь голов и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» заинтересован в трансфере украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.
