  4. Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
12 мая 2026, 23:42
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны

Украинец может продолжить карьеру в «Аяксе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков может летом сменить клуб и покинуть «Жирону».

Как отметил журналист Сергей Тищенко, футболист может летом перейти в «Аякс», туда же сейчас сватают и главного тренера «Жироны» Мичеля. Отмечается, что кроме Нидерландов местом продолжения карьеры для украинца может стать Турция или MLS.

В этом сезоне в активе Виктора 31 матч, в которых он забил семь голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» заинтересован в трансфере украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

Дмитрий Олийченко Источник: Сергей Тищенко
це ж було вже нещодавно )
