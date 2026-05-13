Эксперт: «У Реброва на руках три очень хороших предложения»

Вацко раскрыл вероятное место работы украинского специалиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру в Греции и на Ближнем Востоке.

Как сообщает известный спортивный комментатор и журналист Виктор Вацко, украинский специалист достаточно востребован за рубежом.

«Мой WhatsApp говорит, что у Реброва на руках три очень хороших предложения: его очень хочет «Панатинаикос», там ситуация актуальна, а также два клуба с Ближнего Востока», – сообщил эксперт.

В апреле Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Национальная команда под его руководством не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2026, уступив в стыковых матчах Швеции.

Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
