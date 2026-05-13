Эксперт: «У Реброва на руках три очень хороших предложения»
Вацко раскрыл вероятное место работы украинского специалиста
Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру в Греции и на Ближнем Востоке.
Как сообщает известный спортивный комментатор и журналист Виктор Вацко, украинский специалист достаточно востребован за рубежом.
«Мой WhatsApp говорит, что у Реброва на руках три очень хороших предложения: его очень хочет «Панатинаикос», там ситуация актуальна, а также два клуба с Ближнего Востока», – сообщил эксперт.
В апреле Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Национальная команда под его руководством не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2026, уступив в стыковых матчах Швеции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
