У Вереса возникли проблемы с игроками линии атаки

Как стало известно Sport.ua, в последних двух турах УПЛ из-за травм «Вересу» не смогли помочь универсалы Денис Ндукве и Сергей Стень, которые в предыдущих матчах действовали в линии атаки. Это сразу же сказалось на результативности: в поединках с «Рухом» и «Кривбассом» ровенчане ограничились лишь одним забитым мячом.

По имеющейся информации, Стень и Ндукве могут вернуться в строй уже к матчу 29-го тура с «Карпатами», который состоится 17 мая.

А вот бразильский нападающий «Вереса» Весли из-за рецидива травмы выбыл до конца сезона.

Сейчас подопечные Олега Шандрука занимают 10-е место в чемпионате, набрав 31 очко.

