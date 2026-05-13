Олег ШАНДРУК: «Это произошло впервые в сезоне, но игра была неплохая»

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук поделился эмоциями после поражения своей команды в матче 28 тура УПЛ против Кривбасса (1:3).

– На самом деле, это была неплохая, достаточно динамичная игра. Несмотря на то, что времени на восстановление после поединка во Львове было не так уж много. Но опять же нужно цифры иметь с датчиков, чтобы анализировать это. Второй фактор – мы не имеем, с чем сравнивать. Это впервые в сезоне у нас такая короткая пауза между матчами.

Была вынуждена ротация в центре защиты. Кай Ципот пропускал игру из-за перебора карт. Он для нас является основным игроком, одним из лидеров. И потеря такого игрока – это всегда ощутимо для команды. Игорь Харатин играл ниже. Мы давно хотели попробовать его в роли центрального защитника – именно в двойке, а не в тройке центрбеков. Думаю, он достаточно солидно сыграл. Хотя, конечно, с Каем Ципотом мы бы по-другому строили игру.

Сегодня дебютировали два футболиста из команды U19.Дмитрий Мурашко и Дмитрий Маткивский хорошо проявляют себя в составе U19. Дали им сигнал, что в нашей команде готовы давать время игрокам, которые заслуживают этого. Это такой стимул для них работать дальше.Я уже говорил, что разница между уровнями U19 и УПЛ – велика и это такой бонус для них сегодня, чтобы они продолжали работать и улучшать свои качества. И что мы готовы им создавать необходимые условия, площадку для развития. Но очень многое будет зависеть именно от них.

Сейчас очень важно сделать верный анализ. Это касается, в том числе, и линии атаки. У нас есть два пути после финиша чемпионата. Первый – развивать игроков, на которых мы будем рассчитывать, улучшать их качества. Потому что у нас есть молодежь, с которой можно работать. И второй – заниматься селекцией, чтобы улучшить результативность. Потому что действительно, мы одна из команд, забивающая меньше всего в чемпионате. И это проблема для нас. Я это четко понимаю, – сказал Шандрук.