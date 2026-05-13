Манчестер Сити предложил Родри новый контракт. Есть интерес от Реала

«Манчестер Сити» предложил испанскому полузащитнику Родри продлить контракт. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд предложил 29-летнему футболисту продлить соглашение. Испанец окончательного решения пока не принял.

В подписании Родри заинтересован мадридский «Реал».

Если футболист отклонит предложение английского гранда, то «горожане» либо отпустят его за немаленькую сумму летом, либо отпустят свободным агентом через год.

