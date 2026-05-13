Англия13 мая 2026, 15:10
Манчестер Сити предложил Родри новый контракт. Есть интерес от Реала
Действующее соглашение истекает летом 2027 года
«Манчестер Сити» предложил испанскому полузащитнику Родри продлить контракт. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, английский гранд предложил 29-летнему футболисту продлить соглашение. Испанец окончательного решения пока не принял.
В подписании Родри заинтересован мадридский «Реал».
Если футболист отклонит предложение английского гранда, то «горожане» либо отпустят его за немаленькую сумму летом, либо отпустят свободным агентом через год.
Ранее известный инсайдер назвал нового тренера «Реала».
