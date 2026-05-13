Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 15:02 | Обновлено 13 мая 2026, 15:39
Владимир МУЛИК: «Тренерский штаб и партнеры по команде поздравили»

Нападающий «Кривбасса» прокомментировал победу над «Вересом»

ФК Кривбасс. Владимир Мулик

Нападающий «Кривбасса» Владимир Мулик прокомментировал победу над «Вересом» (3:1) после матча 28-го тура УПЛ:

– Владимир, какие эмоции после матча?

– Игра оказалась очень сложной. Было много эмоций, много борьбы. В принципе, я бы не сказал, что было легко, глядя на счёт, но мы реализовали свои моменты. Нужно было реализовать больше и решить исход матча ещё раньше.

– Какие указания получал от тренеров, когда выходил на замену?

– Тренерский штаб подчеркивал, чтобы выходить, прессинговать, навязывать борьбу. Если есть моменты - долго не думать, сразу пробивать. Я в принципе так и сделал. Был вброс аута, сделал буквально одно и второй касание - пробил и забил гол.

– Это дебютный гол для тебя в УПЛ. Что происходило внутри?

– Эмоции были, честно, непревзойденные. Тренерский штаб и партнеры по команде поздравили. Действительно получилась такая классная игра, насыщенная, плюс забил гол. В хорошем настроении возвращаемся домой и готовимся к следующему матчу. В первую очередь посвящаю дебютный гол своим родителям, своей семье. В первую очередь это для них.

