Не стало легенды французского футбола

На 83-м году жизни не стало французского нападающего Флерри Ди Налло.

Форвард начинал свою карьеру в академии «Лиона», 14 лет провел в основном составе «ткачей», став лучшим бомбардиром клуба – 222 гола он забил за именитый французский клуб.

После «Лиона» Ди Налло три года провел в «Ред Старе», после чего перебрался в «Монпелье», где повесил бутсы на гвоздь.

Всего за свою карьеру француз провел 512 матчей на клубном уровне, забил 229 голов. Из трофеев на его счету три Кубка Франции и один Суперкубок. За сборную Франции Ди Налло сыграл 10 матчей, оформил восемь мячей.