Франция
13 мая 2026, 13:42 | Обновлено 13 мая 2026, 14:30
Не стало легенды французского футбола

Из жизни ушел Флерри Ди Налло

13 мая 2026, 13:42 | Обновлено 13 мая 2026, 14:30
Getty Images/Global Images Ukraine. Флерри Ди Налло

На 83-м году жизни не стало французского нападающего Флерри Ди Налло.

Форвард начинал свою карьеру в академии «Лиона», 14 лет провел в основном составе «ткачей», став лучшим бомбардиром клуба – 222 гола он забил за именитый французский клуб.

После «Лиона» Ди Налло три года провел в «Ред Старе», после чего перебрался в «Монпелье», где повесил бутсы на гвоздь.

Всего за свою карьеру француз провел 512 матчей на клубном уровне, забил 229 голов. Из трофеев на его счету три Кубка Франции и один Суперкубок. За сборную Франции Ди Налло сыграл 10 матчей, оформил восемь мячей.

Даниил Кирияка
Комментарии 1
у спирта куда ни плюнь - легенда.
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
