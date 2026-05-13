Начало поединка между Кудровкой и Рухом отложено из-за воздушной тревоги

Старт поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кудровкой» и львовским «Рухом» отложен. Причиной послужила воздушная тревога в Ровенской области.

Пройти поединок должен в городе Ровно на стадионе «Авангард». Начало игры было запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Из-за воздушной тревоги, причиной которой стала атака российских БПЛА, матч начнется позже.