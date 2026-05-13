14/14. Пеллегрини в каждом сезоне Ла Лиги выводил свои команды в еврокубки

Чилийский тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини по итогам сезона 2025/26 в Ла Лиге вывел бело-зеленых в основной этап Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Таким образом, чилиец продолжил свою уникальную статистику в чемпионате Испании. Во всех 14 сезонах, в которых тренер работал в Ла Лиге, он выводил свои команды в еврокубки.

При этом он осуществил это с четырьмя разными командами: Вильярреал, Реал, Малага и Бетис.

При этом каждый из этих клубов по крайней мере однажды – в Лигу чемпионов.

Еврокубковые турниры, в которые Мануэль Пеллегрини выводил свои команды в каждом сезоне в Ла Лиге