14/14. Пеллегрини в каждом сезоне Ла Лиги выводил свои команды в еврокубки
Чилийский тренер достигал подобного успеха с четырьмя разными командами
Чилийский тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини по итогам сезона 2025/26 в Ла Лиге вывел бело-зеленых в основной этап Лиги чемпионов сезона 2026/27.
Таким образом, чилиец продолжил свою уникальную статистику в чемпионате Испании. Во всех 14 сезонах, в которых тренер работал в Ла Лиге, он выводил свои команды в еврокубки.
При этом он осуществил это с четырьмя разными командами: Вильярреал, Реал, Малага и Бетис.
При этом каждый из этих клубов по крайней мере однажды – в Лигу чемпионов.
Еврокубковые турниры, в которые Мануэль Пеллегрини выводил свои команды в каждом сезоне в Ла Лиге
- Бетис – 2025/26, Лига чемпионов
- Бетис – 2024/25, Лига Европы
- Бетис – 2023/24, Лига конференций
- Бетис – 2022/23, Лига Европы
- Бетис – 2021/22, Лига Европы
- Бетис – 2020/21, Лига Европы
- Малага – 2012/13, Лига Европы
- Малага – 2011/12, Лига чемпионов
- Реал – 2009/10, Лига чемпионов
- Вильярреал – 2008/09, Лига Европы
- Вильярреал – 2007/08, Лига чемпионов
- Вильярреал – 2006/07, Лига Европы
- Вильярреал – 2005/06, Кубок Интертото
- Вильярреал – 2004/05, Лига чемпионов
