  14/14. Пеллегрини в каждом сезоне Ла Лиги выводил свои команды в еврокубки
13 мая 2026, 10:54 | Обновлено 13 мая 2026, 11:18
14/14. Пеллегрини в каждом сезоне Ла Лиги выводил свои команды в еврокубки

Чилийский тренер достигал подобного успеха с четырьмя разными командами

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини

Чилийский тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини по итогам сезона 2025/26 в Ла Лиге вывел бело-зеленых в основной этап Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Таким образом, чилиец продолжил свою уникальную статистику в чемпионате Испании. Во всех 14 сезонах, в которых тренер работал в Ла Лиге, он выводил свои команды в еврокубки.

При этом он осуществил это с четырьмя разными командами: Вильярреал, Реал, Малага и Бетис.

При этом каждый из этих клубов по крайней мере однажды – в Лигу чемпионов.

Еврокубковые турниры, в которые Мануэль Пеллегрини выводил свои команды в каждом сезоне в Ла Лиге

  • Бетис – 2025/26, Лига чемпионов
  • Бетис – 2024/25, Лига Европы
  • Бетис – 2023/24, Лига конференций
  • Бетис – 2022/23, Лига Европы
  • Бетис – 2021/22, Лига Европы
  • Бетис – 2020/21, Лига Европы
  • Малага – 2012/13, Лига Европы
  • Малага – 2011/12, Лига чемпионов
  • Реал – 2009/10, Лига чемпионов
  • Вильярреал – 2008/09, Лига Европы
  • Вильярреал – 2007/08, Лига чемпионов
  • Вильярреал – 2006/07, Лига Европы
  • Вильярреал – 2005/06, Кубок Интертото
  • Вильярреал – 2004/05, Лига чемпионов
