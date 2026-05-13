Стало известно, когда начнется товарищеский матч Польша – Украина

Польский футбольный союз сообщил время проведения товарищеского матча со сборной Украины накануне ЧМ-2026.

Обе команды не пробились на мундиаль, поэтому Польша и Украина решили встретиться в контрольном поединке во Вроцлаве на стадионе «Тарчиньски Арена Вроцлав».

По словам польского союза, товарищеский поединок пройдет 31 мая, начало – в 18:30 по киевскому времени.

После поединка против сборной Польши украинская команда сыграет 7 июня с Данией в городе Оденсе.

Ранее мы сообщали, что итальянский специалист Андрея Мальдера прибудет в Киев 18 мая и на следующий день будет представлен новым тренером сборной Украины.