Стало известно, когда Мальдеру утвердят главным тренером сборной Украины
Это произойдет на Исполкоме УАФ
Как стало известно Sport.ua, итальянский специалист Андреа Мальдера прибудет в Киев 18 мая. На следующий день Исполком УАФ официально утвердит его в должности главного тренера национальной сборной Украины по футболу.
Представит Мальдеру на заседании Исполкома президент УАФ Андрей Шевченко.
По имеющейся информации, Шевченко и Мальдера 20 мая будут присутствовать на финальном матче Кубка Украины «Динамо» – «Чернигов», который состоится на «Арене Львов».
