Стало известно, когда Мальдеру утвердят главным тренером сборной Украины

Как стало известно Sport.ua, итальянский специалист Андреа Мальдера прибудет в Киев 18 мая. На следующий день Исполком УАФ официально утвердит его в должности главного тренера национальной сборной Украины по футболу.

Представит Мальдеру на заседании Исполкома президент УАФ Андрей Шевченко.

По имеющейся информации, Шевченко и Мальдера 20 мая будут присутствовать на финальном матче Кубка Украины «Динамо» – «Чернигов», который состоится на «Арене Львов».

