Экс-игрок сборной Украины назвал тренера, который должен заменить Реброва

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов отреагировал на потенциальное назначение новым наставником «сине-желтых» Андреа Мальдеры:

«Сборной требовалась перезагрузка после неудачных выступлений и результатов. Я считаю, что Андреа показал свою работу, когда он находился в штабе Андрея Шевченко. Были достаточно хорошие результаты. Плюс был свой стиль у сборной.

Мне кажется, что симбиоз игроков и тренерского штаба был одним из самых удачных в нашей истории. Если мы будем комбинировать игру и результат, будет очень интересно. Наше молодое поколение имеет потенциал. Я думаю, что это самый лучший вариант из тех, кого можно было пригласить.

Мальдера очень сильно разбирается в тактике, всегда тщательно разбирал игру соперников. Потом подстраивал нашу тактику и детали под определенную команду. То есть, он мне конкретно как защитнику дал много новой информации.

Он научил меня некоторым вещам в плане работы с мячом в защите. И я видел, что всем игрокам нравилось, как он все рассказывает и вкладывает в наши головы, чтобы все было понятно», – рассказал Кривцов.