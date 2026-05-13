Сюрприз от Поттера. Швеция объявила заявку на ЧМ-2026: без игрока Барсы

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер назвал окончательный список из 26 игроков, которые будут представлять национальную команду на чемпионате мира 2026.

Среди известных нападающих Александера Исака и Виктора Дьёкереша отсутствует упоминание о вингере «Барселоны» Руни Барджи, которого по неизвестным причинам не включили в состав сборной.

Будущий мундиаль также пропустит и игрок «Тоттенхэма» Деян Кулушевски. Футболист лондонского клуба провёл весь сезон в лазарете.

Заявка сборной Швеции на чемпионат мира 2026:

Вратари: Виктор Юханссон («Сток Сити»), Кристоффер Нордфельдт (АИК), Якоб Виделл Зеттерстрем («Дерби Каунти»).

Защитники: Яльмар Экдаль («Бернли»), Габриэль Гудмундссон («Лидс Юнайтед»), Исак Гин («Аталанта»), Эмиль Хольм («Ювентус»), Густаф Лагербильке («Брага»), Виктор Линделеф («Астон Вилла»), Эрик Смит («Санкт-Паули»), Карл Старфельт («Сельта»), Эллиот Страуд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Таха Али («Мальме»), Ясин Айяри («Брайтон»), Лукас Бергвалль («Тоттенхэм»), Йеспер Карлстрем («Удинезе»), Кен Сема («Пафос»), Маттиас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенели («Юнион Сент-Жиллуа»).

Нападающие: Александер Бернхардссон («Хольштайн»), Антони Эланга («Ньюкасл Юнайтед»), Виктор Дьекереш («Арсенал»), Александер Исак («Ливерпуль»), Густав Нильссон («Брюгге»), Бенжамин Нюгрен («Селтик»).

Стоит отметить, что вне заявки оказались нападающий «Барселоны» Руни Барджи, полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски и ряд других звёздных футболистов. Кулушевски не играет с мая 2025 года из-за травмы колена, отсутствие Барджи в заявке сборной вероятнее всего объясняется отсутствием у него регулярной игровой практики в каталонском клубе.

Напомним, что на чемпионат мира сборная Швеции пробилась благодаря победам в плей-офф над Украиной (3:1) и Польшей (3:2).

Сборная Швеции по итогам жеребьевки попала в группу F. Соперниками шведов станут Тунис, Япония и Нидерланды.