В Италии определены полуфиналисты плей-офф за путевку в Серию A

В чемпионате Италии стартовал плей-офф Серии B за последнюю путевку в Серию A.

Ранее путевку в элиту получили Венеция (82 очка) и Фрозиноне (81).

За третью путевку в Серию A начали борьбу 6 клубов: Монца, Палермо, Катандзаро, Модена, Юве Стабия и Авеллино.

В первом раунде встретились команды, занявшие места с 5-го по 8-е, а Монца и Палермо начнут выступление с полуфиналов благодаря более высоким позициям в таблице.

В четвертьфиналах Модена проиграла клубу Юве Стабия (0:1), а Катандзаро разгромил Авеллино (3:0).

В полуфиналах (из двух матчей) сыграют: Катандзаро – Палермо, Юве Стабия – Монца.

Чемпионат Италии 2025/26

1/4 финала, 12 мая 2026

Модена – Юве Стабия – 0:1

Гол: Дзероли, 86

Катандзаро – Авеллино – 3:0

Голы: Понтиссо, 61, Кассандро, 83, Емелло, 90+3

Плей-офф за третью путевку в Серию A