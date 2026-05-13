В Италии определены полуфиналисты плей-офф за путевку в Серию A
Модена проиграла клубу Юве Стабия, а Катандзаро разгромил Авеллино
В чемпионате Италии стартовал плей-офф Серии B за последнюю путевку в Серию A.
Ранее путевку в элиту получили Венеция (82 очка) и Фрозиноне (81).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За третью путевку в Серию A начали борьбу 6 клубов: Монца, Палермо, Катандзаро, Модена, Юве Стабия и Авеллино.
В первом раунде встретились команды, занявшие места с 5-го по 8-е, а Монца и Палермо начнут выступление с полуфиналов благодаря более высоким позициям в таблице.
В четвертьфиналах Модена проиграла клубу Юве Стабия (0:1), а Катандзаро разгромил Авеллино (3:0).
В полуфиналах (из двух матчей) сыграют: Катандзаро – Палермо, Юве Стабия – Монца.
Чемпионат Италии 2025/26
1/4 финала, 12 мая 2026
Модена – Юве Стабия – 0:1
Гол: Дзероли, 86
Видео: обзор матча на YouTube
Катандзаро – Авеллино – 3:0
Голы: Понтиссо, 61, Кассандро, 83, Емелло, 90+3
Видео: обзор матча на YouTube
Плей-офф за третью путевку в Серию A
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки вышли в ЛЧ, сине-желтые опередили Румынию и Хорватию
Мунир Насрауи болел за мадридский Реал