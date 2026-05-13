Родез обыграл Ред Стар в плей-офф Лиги 2
Продолажется борьба за путевку в Лигу 1
Во вторник, 12 мая, состоялся четвертьфинальный поединок плей-офф за путевку в Лигу 1 между «Ред Стар» и «Родезом».
Команды встретились на стадионе «Стад де Пари»
Хозяева поля вышли вперед первыми, но все же потерпели результативное поражение в поединке на пять мячей – 3:2 в пользу «Родеза».
Лига 2. Плей-офф за повышение в классе. Четвертьфинал
Ред Стар – Родез – 2:3
Голы: Кабраль, 14, Эскартин, 61 – Бальде, 27, Маньин, 67, Юнуса, 69
