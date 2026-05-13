Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Родез обыграл Ред Стар в плей-офф Лиги 2
Чемпионат Франции
Ред Стар
12.05.2026 21:30 – FT 2 : 3
Родез
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
13 мая 2026, 00:16 | Обновлено 13 мая 2026, 00:42
54
0

Родез обыграл Ред Стар в плей-офф Лиги 2

Продолажется борьба за путевку в Лигу 1

13 мая 2026, 00:16 | Обновлено 13 мая 2026, 00:42
54
0
Родез обыграл Ред Стар в плей-офф Лиги 2
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 12 мая, состоялся четвертьфинальный поединок плей-офф за путевку в Лигу 1 между «Ред Стар» и «Родезом».

Команды встретились на стадионе «Стад де Пари»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля вышли вперед первыми, но все же потерпели результативное поражение в поединке на пять мячей – 3:2 в пользу «Родеза».

Лига 2. Плей-офф за повышение в классе. Четвертьфинал

Ред Стар – Родез – 2:3

Голы: Кабраль, 14, Эскартин, 61 – Бальде, 27, Маньин, 67, Юнуса, 69

Видео голов и обзор матча:

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

90’ +6
Giovanni Haag (Ред Стар) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Вилитти Юнусса (Родез).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Mathis Magnin (Родез).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хосуэ Эскартин (Ред Стар).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Бальде (Родез).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Кабрал (Ред Стар).
По теме:
Полузащитник ПСЖ повторно стал лучшим молодым игроком Лиги 1
«Он хорошо справился». Энрике высказался о вратарской позиции ПСЖ
Тулуза – Лион – 2:1. Осечка ткачей с Яремчуком. Видео голов и обзор матча
чемпионат Франции по футболу Родез Аверон Ред Стар
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1. Глупый автогол и шок для Роналду. Видео голов
Футбол | 12 мая 2026, 23:59 0
Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1. Глупый автогол и шок для Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1. Глупый автогол и шок для Роналду. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Футбол | 12 мая 2026, 07:36 12
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов

Зимой команду посетило много нападающих

Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 12.05.2026, 10:31
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Футбол | 12.05.2026, 19:59
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Футбол | 12.05.2026, 09:15
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
12.05.2026, 15:22
Футбол
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 9
Футбол
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем