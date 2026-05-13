ФОТО. Тренер годами издевался над футболистом. Теперь тот просит 12 млн

Футболист с индийскими корнями Амрит Бансал-Макналти частично выиграл дело о расизме против бывшего тренера «Кроули Таун» Джона Йемса, который называл его «любителем карри».

26-летний игрок подал иск против КПР и «Кроули Таун», заявив, что во время аренды подвергался расистским оскорблениям и не получил защиты от клуба. Теперь он требует около £12 млн компенсации, утверждая, что пережитое привело к психологической травме и фактически завершило его карьеру.

Трибунал подтвердил три эпизода расистских домогательств со стороны 66-летнего Йемса. В одном случае тренер назвал футболиста «любителем карри» и пошутил о «пицце с карри». Сам Йемс утверждал, что это были «шутки» и обычные подколы.

Суд признал «Кроули Таун» ответственным за действия тренера, но отклонил претензии к «Куинз Парк Рейнджерс».

Йемс был отстранен в 2022 году после жалоб игроков, а позже получил рекордную для английского футбола дисквалификацию за дискриминацию – три года.

Бансал-Макналти покинул КПР в 2022 году, так и не дебютировав за первую команду, и с тех пор больше не играл на профессиональном уровне.