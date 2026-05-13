Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренер годами издевался над футболистом. Теперь тот просит 12 млн
Другие новости
13 мая 2026, 00:01 |
688
0

ФОТО. Тренер годами издевался над футболистом. Теперь тот просит 12 млн

Амрит Бансал-Макналти пережил ужас в Кроули Таун

13 мая 2026, 00:01 |
688
0
ФОТО. Тренер годами издевался над футболистом. Теперь тот просит 12 млн
Daily Mail. Амрит Бансал-Макналти

Футболист с индийскими корнями Амрит Бансал-Макналти частично выиграл дело о расизме против бывшего тренера «Кроули Таун» Джона Йемса, который называл его «любителем карри».

26-летний игрок подал иск против КПР и «Кроули Таун», заявив, что во время аренды подвергался расистским оскорблениям и не получил защиты от клуба. Теперь он требует около £12 млн компенсации, утверждая, что пережитое привело к психологической травме и фактически завершило его карьеру.

Трибунал подтвердил три эпизода расистских домогательств со стороны 66-летнего Йемса. В одном случае тренер назвал футболиста «любителем карри» и пошутил о «пицце с карри». Сам Йемс утверждал, что это были «шутки» и обычные подколы.

Суд признал «Кроули Таун» ответственным за действия тренера, но отклонил претензии к «Куинз Парк Рейнджерс».

Йемс был отстранен в 2022 году после жалоб игроков, а позже получил рекордную для английского футбола дисквалификацию за дискриминацию – три года.

Бансал-Макналти покинул КПР в 2022 году, так и не дебютировав за первую команду, и с тех пор больше не играл на профессиональном уровне.

По теме:
ФОТО. В сети нашли старые фото отца Ламина Ямаля в атрибутике Реала
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
ФОТО. Жена Забарного показала сказочную жизнь в Париже
Кроули Таун чемпионат Англии по футболу Куинз Парк Рейнджерс скандал lifestyle
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Футбол | 12 мая 2026, 08:47 9
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу

Коттерилл считает, что карьера футболиста практически завершена

Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Футбол | 12 мая 2026, 07:36 12
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов

Зимой команду посетило много нападающих

Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Футбол | 12.05.2026, 09:15
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Футбол | 12.05.2026, 17:35
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Атлетико переиграл Осасуну и продолжает борьбу за топ-3 в Ла Лиге
Футбол | 13.05.2026, 00:34
Атлетико переиграл Осасуну и продолжает борьбу за топ-3 в Ла Лиге
Атлетико переиграл Осасуну и продолжает борьбу за топ-3 в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
12.05.2026, 19:48 7
Футбол
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46 1
Бокс
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
11.05.2026, 12:43 62
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
12.05.2026, 15:22
Футбол
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 34
Теннис
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем