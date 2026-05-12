ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после пропущенного гола от Аль-Хиляля на 90+8-й
12 мая Аль-Наср мог досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии, но упустил возможность
12 мая Аль-Наср сыграл вничью с командой Аль-Хиляль в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 (1:1), пропустив курьезный автогол на 90+8-й минуте.
Легендарный Криштиану Роналду был буквально в нескольких секундах от первого чемпионства в Азии в составе Аль-Насра. Сам КриРо вышел в старте на это поединок и был заменен на 83-й минуте, голевыми действиями отличиться не сумел.
После финального свистка в объектив камер попали эмоции 41-летнего португальца. Мягко говоря, КриРо был разочарован.
Несмотря на неудачу, Аль-Наср все равно имеет огромные шансы на трофей чемпионата. В таблице Саудовской Аравии команда идет на первом месте с 83 очками, у Аль-Хиляля – 78 баллов. «Рыцарям Неджда» предстоит провести еще один тур, а «голубым волнам» – две игры.
Ronaldo absolutely couldn’t believe it as he walks into the tunnel. pic.twitter.com/Z4hslnY8qm— NassrXtra (@NassrXtra1) May 12, 2026
