Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после пропущенного гола от Аль-Хиляля на 90+8-й
Саудовская Аравия
12 мая 2026, 23:19 | Обновлено 13 мая 2026, 01:00
908
0

ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после пропущенного гола от Аль-Хиляля на 90+8-й

12 мая Аль-Наср мог досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии, но упустил возможность

12 мая 2026, 23:19 | Обновлено 13 мая 2026, 01:00
908
0
ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после пропущенного гола от Аль-Хиляля на 90+8-й

12 мая Аль-Наср сыграл вничью с командой Аль-Хиляль в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 (1:1), пропустив курьезный автогол на 90+8-й минуте.

Легендарный Криштиану Роналду был буквально в нескольких секундах от первого чемпионства в Азии в составе Аль-Насра. Сам КриРо вышел в старте на это поединок и был заменен на 83-й минуте, голевыми действиями отличиться не сумел.

После финального свистка в объектив камер попали эмоции 41-летнего португальца. Мягко говоря, КриРо был разочарован.

Несмотря на неудачу, Аль-Наср все равно имеет огромные шансы на трофей чемпионата. В таблице Саудовской Аравии команда идет на первом месте с 83 очками, у Аль-Хиляля – 78 баллов. «Рыцарям Неджда» предстоит провести еще один тур, а «голубым волнам» – две игры.

ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после пропущенного гола от Аль-Хиляля на 90+9-й

По теме:
Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1. Глупый автогол и шок для Роналду. Видео голов
ВИДЕО. Дикая ошибка вратаря Бенто, которая не позволила Роналду взять титул
Драма: Аль-Наср пропустил на 90+8. Первый трофей для Роналду откладывается
Криштиану Роналду фото эмоции Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Футбол | 12 мая 2026, 07:36 11
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов

Зимой команду посетило много нападающих

Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса
Футбол | 12 мая 2026, 22:25 0
Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса
Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса

Каталонский клуб готов к юридическим действиям

Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12.05.2026, 04:10
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Футбол | 12.05.2026, 19:59
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Бокс | 12.05.2026, 08:22
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 16
Футбол
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46 1
Бокс
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 29
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
12.05.2026, 15:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем