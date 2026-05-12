Магия угловых в Северном Лондоне. Тоттенхэм повторил рекорд Арсенала
Теперь в активе как канониров, так и шпор по 17 голов после розыгрыша угловых в текущем сезоне
Лондонский Тоттенхэм Хотспур повторил рекорд АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых в одном сезоне, который был установлен Арсеналом в этом же сезоне.
Это произошло в домашнем матче 36-го тура против Лидс Юнайтед, в котором знаковым голом отличился Матис Тель.
Теперь в активе двух команд из Северного Лондона по 17 голов, забитых после розыгрыша угловых в сезоне 2025/26.
Ни одна другая команда не забивала в одном сезоне АПЛ такое количество подобных голов.
Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в одном сезоне АПЛ:
- 17 – Тоттенхэм Хотспур (2025/26)
- 17 – Арсенал (2025/26)
- 16 – Арсенал (2023/24)
- 16 – Вест Бромвич Альбион (2016/17)
- 16 – Олдем Атлетик (1992/93)
- 15 – Ливерпуль (2021/22)
- 15 – Манчестер Сити (2021/22)
- 15 – Манчестер Юнайтед (2012/13)
- 15 – Манчестер Сити (2011/12)
- 15 – Манчестер Сити (2009/10)
- 15 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
