  4. Магия угловых в Северном Лондоне. Тоттенхэм повторил рекорд Арсенала
12 мая 2026, 23:08
Магия угловых в Северном Лондоне. Тоттенхэм повторил рекорд Арсенала

Теперь в активе как канониров, так и шпор по 17 голов после розыгрыша угловых в текущем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхэм Хотспур повторил рекорд АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых в одном сезоне, который был установлен Арсеналом в этом же сезоне.

Это произошло в домашнем матче 36-го тура против Лидс Юнайтед, в котором знаковым голом отличился Матис Тель.

Теперь в активе двух команд из Северного Лондона по 17 голов, забитых после розыгрыша угловых в сезоне 2025/26.

Ни одна другая команда не забивала в одном сезоне АПЛ такое количество подобных голов.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в одном сезоне АПЛ:

  • 17 – Тоттенхэм Хотспур (2025/26)
  • 17 – Арсенал (2025/26)
  • 16 – Арсенал (2023/24)
  • 16 – Вест Бромвич Альбион (2016/17)
  • 16 – Олдем Атлетик (1992/93)
  • 15 – Ливерпуль (2021/22)
  • 15 – Манчестер Сити (2021/22)
  • 15 – Манчестер Юнайтед (2012/13)
  • 15 – Манчестер Сити (2011/12)
  • 15 – Манчестер Сити (2009/10)
  • 15 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
Арсенал Лондон Тоттенхэм статистика рейтинг рекорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
