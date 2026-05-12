Магия угловых в Северном Лондоне. Тоттенхэм повторил рекорд Арсенала

Лондонский Тоттенхэм Хотспур повторил рекорд АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых в одном сезоне, который был установлен Арсеналом в этом же сезоне.

Это произошло в домашнем матче 36-го тура против Лидс Юнайтед, в котором знаковым голом отличился Матис Тель.

Теперь в активе двух команд из Северного Лондона по 17 голов, забитых после розыгрыша угловых в сезоне 2025/26.

Ни одна другая команда не забивала в одном сезоне АПЛ такое количество подобных голов.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в одном сезоне АПЛ: