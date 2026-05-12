Тимур СТЕЦЬКОВ: «Моя ошибка, прострел шел, я не закрыл ближнюю стойку»
Тимур Стецьков признал, что команда потеряла победный результат в моменте, где он мог сыграть лучше
Защитник «Карпат» Тимур Стецьков прокомментировал ход игры с «Металлистом 1925» (2:2).
– Расскажите о вашей форме. Набираете от матча к матчу?
– Да, конечно, набираю через игры. Трудновато, но нужно еще время.
– Могли сегодня победить?
– Да, и победить, и проиграть. Могло быть все.
– Чего не хватило?
– Да, наверное, не хватило концентрации после второго забитого гола. Там была моя ошибка, прострел шел, я не закрыл ближнюю стойку. Наверное, этого не хватило.
– У вас на 50-й минуте был конфликт с Итодо, он продолжился и после показанных вам желтых карточек. Что вы не поделили?
– Да нет, ничего там вообще не было. Игровой момент, 100%. Пожали руки и все.
– К судейству вопросов нет?
– Никогда нет.
25 апреля в дерби с «Рухом» Стецьков провел три минуты, впервые выйдя на поле после травмы крестообразной связки. Сегодня защитник провел весь матч.
