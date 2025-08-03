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  4. Пропустит первый круг УПЛ. Защитник Карпат надолго выбыл из строя
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 12:24 |
147
0

Пропустит первый круг УПЛ. Защитник Карпат надолго выбыл из строя

Футболиста ждет операция

03 августа 2025, 12:24 |
147
0
Пропустит первый круг УПЛ. Защитник Карпат надолго выбыл из строя
ФК Карпаты. Тимур Стецьков

Как стало известно Sport.ua, после возвращения из австрийского этапа подготовки защитник «Карпат» Тимур Стецьков на одной из последних тренировок серьезно травмировал колено.

По имеющейся информации, в ближайшее время Стецькову будет сделана операция по реконструкции крестообразной связки колена и он сможет помочь «Карпатам» только во второй половине сезона.

Также стало известно, что после повреждения на июльском сборе в Австрии аргентинский легионер «зелено-белых» Патрисио Танда уже успел восстановиться, провел несколько тренировок в общей группе и может попасть в заявку на сегодняшний матч чемпионата УПЛ с «Полесьем».

Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Полесье».

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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