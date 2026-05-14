Финалист Кубка Украины получил солидную сумму от руководства
Руководство «Чернигова» выплатило премию клубу
Финалист Кубка Украины «Чернигов» получил дополнительную финансовую мотивацию после исторического выхода в решающий матч турнира.
По информации источника, президент клуба премировал команду на один миллион гривен. Средства были распределены между футболистами, тренерским штабом и персоналом клуба.
Сумма бонусов значительно уступает потенциальным премиям в более финансово мощных клубах, однако в «Чернигове» ценят сам факт поддержки команды после громкого успеха в Кубке Украины.
Сообщается, что руководство клуба решило отметить историческое достижение коллектива, который неожиданно для многих дошел до финала турнира и теперь готовится к противостоянию с «Динамо».
