Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артур ШАХ: «Калюжному нужно было желтую карточку давать как минимум»
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 23:00 |
319
0

Артур ШАХ: «Калюжному нужно было желтую карточку давать как минимум»

Артур Шах считает, что рефери снисходительно относился к действиям Ивана Калюжного

12 мая 2026, 23:00 |
319
0
Артур ШАХ: «Калюжному нужно было желтую карточку давать как минимум»
Instagram. Артур Шах

Полузащитник «Карпат» Артур Шах прокомментировал ход игры с «Металлистом 1925» (2:2).

– Какие ваши впечатления от игры и от соперника?

– Мы начали плохо, допускали ошибки, из-за этого не могли нормально начать атаку, не могли нормально атаковать. Но после перерыва исправили ошибки. Как видите, чуть-чуть перевернули ход игры и могли победить.

– Объективен ли финальный счет матча?

– Наверное, да. Первый тайм был за соперником, второй – за нами. Еще и в конце мы могли победить. В моменте, когда Денис Мирошниченко забивал головой, думаю, Чачуа был в более выгодной позиции прямо за ним, и он мог забивать третий гол.

– Есть ли вопросы к судейству сегодня?

– Некоторые вопросы были, конечно. В первом тайме Калюжный в некоторых моментах жестоко играл. Ему даже никакой карточки не дали. На мой взгляд, ему нужно было желтую карточку давать как минимум.

– Что тренер сказал в перерыве, что вы заиграли по-другому?

– Ничего такого не изменил, просто указал на некоторые ошибки, которые мы совершали. Мы еще больше собрались и стали играть в футбол.

– Кто, кроме Амбросия Чачуа, герой матча сегодня?

– Чачуа. И Назар Домчак, он в нескольких моментах выручил хорошо.

Иван Калюжный получил желтую карточку на 59-й минуте за фол в своей штрафной.

По теме:
Шахтер – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Батон ЗАБЕРГДЖА: «Был напряженный матч, нервы порой сдавали»
Тимур СТЕЦЬКОВ: «Моя ошибка, прострел шел, я не закрыл ближнюю стойку»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига эксклюзив Металлист 1925 Металлист 1925 - Карпаты Артур Шах
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса
Футбол | 12 мая 2026, 22:25 0
Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса
Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса

Каталонский клуб готов к юридическим действиям

Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Футбол | 12 мая 2026, 17:35 67
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье

Подопечные Нагорняка в голевом блокбастере выгрызли победу над лидером УПЛ

Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12.05.2026, 04:10
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 12.05.2026, 19:48
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Футбол | 12.05.2026, 06:23
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 16
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 11
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем