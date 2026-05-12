Артур ШАХ: «Калюжному нужно было желтую карточку давать как минимум»
Артур Шах считает, что рефери снисходительно относился к действиям Ивана Калюжного
Полузащитник «Карпат» Артур Шах прокомментировал ход игры с «Металлистом 1925» (2:2).
– Какие ваши впечатления от игры и от соперника?
– Мы начали плохо, допускали ошибки, из-за этого не могли нормально начать атаку, не могли нормально атаковать. Но после перерыва исправили ошибки. Как видите, чуть-чуть перевернули ход игры и могли победить.
– Объективен ли финальный счет матча?
– Наверное, да. Первый тайм был за соперником, второй – за нами. Еще и в конце мы могли победить. В моменте, когда Денис Мирошниченко забивал головой, думаю, Чачуа был в более выгодной позиции прямо за ним, и он мог забивать третий гол.
– Есть ли вопросы к судейству сегодня?
– Некоторые вопросы были, конечно. В первом тайме Калюжный в некоторых моментах жестоко играл. Ему даже никакой карточки не дали. На мой взгляд, ему нужно было желтую карточку давать как минимум.
– Что тренер сказал в перерыве, что вы заиграли по-другому?
– Ничего такого не изменил, просто указал на некоторые ошибки, которые мы совершали. Мы еще больше собрались и стали играть в футбол.
– Кто, кроме Амбросия Чачуа, герой матча сегодня?
– Чачуа. И Назар Домчак, он в нескольких моментах выручил хорошо.
Иван Калюжный получил желтую карточку на 59-й минуте за фол в своей штрафной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб готов к юридическим действиям
Подопечные Нагорняка в голевом блокбастере выгрызли победу над лидером УПЛ