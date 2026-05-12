Артур ШАХ: «Калюжному нужно было желтую карточку давать как минимум»

Полузащитник «Карпат» Артур Шах прокомментировал ход игры с «Металлистом 1925» (2:2).

– Какие ваши впечатления от игры и от соперника?

– Мы начали плохо, допускали ошибки, из-за этого не могли нормально начать атаку, не могли нормально атаковать. Но после перерыва исправили ошибки. Как видите, чуть-чуть перевернули ход игры и могли победить.

– Объективен ли финальный счет матча?

– Наверное, да. Первый тайм был за соперником, второй – за нами. Еще и в конце мы могли победить. В моменте, когда Денис Мирошниченко забивал головой, думаю, Чачуа был в более выгодной позиции прямо за ним, и он мог забивать третий гол.

– Есть ли вопросы к судейству сегодня?

– Некоторые вопросы были, конечно. В первом тайме Калюжный в некоторых моментах жестоко играл. Ему даже никакой карточки не дали. На мой взгляд, ему нужно было желтую карточку давать как минимум.

– Что тренер сказал в перерыве, что вы заиграли по-другому?

– Ничего такого не изменил, просто указал на некоторые ошибки, которые мы совершали. Мы еще больше собрались и стали играть в футбол.

– Кто, кроме Амбросия Чачуа, герой матча сегодня?

– Чачуа. И Назар Домчак, он в нескольких моментах выручил хорошо.

Иван Калюжный получил желтую карточку на 59-й минуте за фол в своей штрафной.