Ярмоленко и Бриф поставили подписи. Динамо достигло соглашения
Киевляне подписали меморандум о партнерстве с 3-м армейским корпусом
Киевское «Динамо» и Третий армейский корпус подписали меморандум о партнерстве.
«На стадионе «Динамо» в Киеве ФК и бойцы корпуса подписали меморандум о партнерстве. Вы болеете за нас! Мы болеем за вас!
Продолжение совместной многолетней истории подтвердили председатель штабного фонда корпуса Олег Петренко, командир 3-го мехбата 60-й ОМБр Андрей Балановский, генеральный директор клуба Дмитрий Бриф и лидер столичной команды Андрей Ярмоленко.
Ультрас столицы всегда были частью украинского добровольческого движения. Годы на трибунах научили выдерживать удар и отстаивать свое. В 2014-м фанаты киевского «Динамо» одними из первых взяли в руки оружие.
Сегодня они – бойцы и боевые командиры «Тройки». А партнерство между фронтом и родным клубом — это поддержка фанатов в армии, совместные спортивные проекты, новый этап для динамовского движения и объединение легендарных и новых поколений Ультрас», — передает пресс-служба киевлян.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок начнется 13 мая в 22:30 по Киеву
Команда Костюка не дала развиться короткой серии матчей без побед