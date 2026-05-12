Центрбек Полесья в трансферные планы Шахтера не входит

Новоиспеченный чемпион Украины «Шахтер» не интересуется услугами 27-летнего центрбека «Полесья» Эдуарда Сарапия, о чем сообщалось ранее.

Интерес «горняков» к защитнику опроверг блогер Виктор Вацко.

По его данным, «Шахтер» действительно присматривается к украинскому рынку и грядущим летом можно ожидать входящие трансферы украинских футболистов в донецком клубе, но это не будет Сарапий.

Ранее СМИ писали, что собственник «Полесья» Геннадий Буткевич не заинтересован в том, чтобы летом продавать Сарапия в другой клуб УПЛ.