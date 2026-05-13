13 мая 2026, 17:48 | Обновлено 13 мая 2026, 18:12
Легенда Реала: «Не хочу видеть Моуриньо в моей команде»

Касильяс против приглашения известного португальца

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Легендарный для Реала вратарь Икер Касильяс на фоне кризиса в нынешнем сезоне не хочет, чтобы клуб приглашал на пост тренера Жозе Моуриньо.

«У меня не было никогда проблем с Моуриньо. Он является профессионалом своего дела, но я не хочу видеть его в Реале. Я считаю, что есть другие наставники, которые подойдут лучше».

«Я не хотел бы видеть Моуриньо в команде всей своей жизни», – сказал Касильяс.

Ожидается, что Реал попрощается с Альваро Арбелоа и пригласит Моуриньо.

Иван Зинченко Источник: AS
ЛНЗ гарантировал еврокубки. Черкасская команда впервые получит медали УПЛ
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина
Комментарии 3
Маурінью якось пох
Були в тебе проблеми з Моуріньо.
какого на*уй кризиса ? 
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
