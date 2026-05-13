Легенда Реала: «Не хочу видеть Моуриньо в моей команде»

Легендарный для Реала вратарь Икер Касильяс на фоне кризиса в нынешнем сезоне не хочет, чтобы клуб приглашал на пост тренера Жозе Моуриньо.

«У меня не было никогда проблем с Моуриньо. Он является профессионалом своего дела, но я не хочу видеть его в Реале. Я считаю, что есть другие наставники, которые подойдут лучше».

«Я не хотел бы видеть Моуриньо в команде всей своей жизни», – сказал Касильяс.

Ожидается, что Реал попрощается с Альваро Арбелоа и пригласит Моуриньо.