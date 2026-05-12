«Ты здесь? Я отписываюсь от вас!» Перес поссорился с журналистом

Во вторник, 12 мая 2026 года, проходит экстренная пресс-конференция президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

Во время мероприятия функционер поссорился с журналистом издания ABC:

«Посмотри на это на моем телефоне... Газета ABC несколько минут назад написала, что я устал, как они вообще могут такое говорить? Этот журналист здесь? Ты здесь?! Ты каждый день придираешься к «Реалу» и дискредитируешь нас. Ты пишешь для ABC? Я отписываюсь от вас!»

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице и уже гарантированно не станет чемпионом Испании, набрав 77 очков в 35 матчах. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.