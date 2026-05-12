  4. Коуч Барселоны определился с будущим после триумфа в Ла Лиге
12 мая 2026, 19:49
Коуч Барселоны определился с будущим после триумфа в Ла Лиге

Ханси Флик рассказал о своем будущем

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик рассказал о своем будущем после триумфа с каталонцами в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Мы уже объявили об этом? Я очень счастлив, и достигнутые результаты дают мне уверенность продлить еще один или два года. Многие тренеры были бы рады проработать три или четыре года, но, думаю, в Барселоне лучше ограничивать этот срок.

Пока у меня контракт до 2028 года, и если все будет хорошо, мы его продлим. Это была сделка, выгодная для обеих сторон.

Я понял, что нахожусь в правильном месте. С нашей стороны это обязательство – стремиться к самому высокому уровню и завоевывать новые трофеи.

У всех есть мечта о Лиге чемпионов. Мы пытались ее выиграть и продолжать пытаться. Я благодарен за доверие и возможность продолжать работу», – сказал Флик.

Олег Вахоцкий Источник: Marca
С тех пор как Ваната нет, у Цыганкова – проблемы. Что случилось?
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
