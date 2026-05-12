Коуч Барселоны определился с будущим после триумфа в Ла Лиге

Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик рассказал о своем будущем после триумфа с каталонцами в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Мы уже объявили об этом? Я очень счастлив, и достигнутые результаты дают мне уверенность продлить еще один или два года. Многие тренеры были бы рады проработать три или четыре года, но, думаю, в Барселоне лучше ограничивать этот срок.

Пока у меня контракт до 2028 года, и если все будет хорошо, мы его продлим. Это была сделка, выгодная для обеих сторон.

Я понял, что нахожусь в правильном месте. С нашей стороны это обязательство – стремиться к самому высокому уровню и завоевывать новые трофеи.

У всех есть мечта о Лиге чемпионов. Мы пытались ее выиграть и продолжать пытаться. Я благодарен за доверие и возможность продолжать работу», – сказал Флик.