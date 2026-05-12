  4. Пропустит финал ЛЧ. Арсенал потерял важного игрока до конца сезона
12 мая 2026, 20:18
Пропустит финал ЛЧ. Арсенал потерял важного игрока до конца сезона

Бен Уайт получил повреждение травмы колена

Английский защитник «Арсенала» Бен Уайт больше не выйдет на поле в текущем сезоне. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, повреждение колена помешает 28-летнему футболисту сыграть в оставшихся матчах чемпионата Англии, а также не даст сыграть в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 30 мая.

В текущем сезоне на счету Бена Уайта 30 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Арсенале».

Даниил Кирияка Источник: The Sun
