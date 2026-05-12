Пропустит финал ЛЧ. Арсенал потерял важного игрока до конца сезона
Бен Уайт получил повреждение травмы колена
Английский защитник «Арсенала» Бен Уайт больше не выйдет на поле в текущем сезоне. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, повреждение колена помешает 28-летнему футболисту сыграть в оставшихся матчах чемпионата Англии, а также не даст сыграть в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 30 мая.
В текущем сезоне на счету Бена Уайта 30 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Арсенале».
