Виктор СКРИПНИК: «Особых турнирных задач у нас уже нет»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник дал пресс-конференцию после матча 28-го тура УПЛ, в котором его подопечные со счетом 2:1 обыграли «Александрию»:

– Играли в субботу, поэтому решили провести ротацию. К тому же у нас много молодых игроков, которым нужно проявить себя.

Матч против «Металлиста 1925» был очень эмоциональным, поэтому требовалась психологическая разгрузка.

В целом, хорошо справились со своей задачей. Соперник создал, по сути, лишь один момент у наших ворот.

– Филипп Будковский имеет все шансы стать лучшим бомбардиром чемпионата, но сегодня он не вышел в стартовом составе. Решили, что для гола ему достаточно и 45 минут?

– Мы разговаривали с ним перед матчем. Планировали выпустить его на поле во втором тайме. Так и сделали. Рады, что Филипп забил гол.

– В последних четырех матчах мы набрали 10 очков

– Это приятно. Мне нравится, что команда не доигрывает сезон, а именно – играет. Хотя сейчас, по большому счету, особых турнирных задач у нас уже нет.