Реал закончился, а Флик выбрал синицу. Обзор 35 тура Ла Лиги

«Барселона» продлила контракт с Фликом, и это большая победа для клуба. Ведь Ханси сейчас не просто успешный топ-тренер – он наставник, который мог бы получить работу в другом месте на лучших условиях. «Барселона», ни для кого не секрет, сильно ограничена в финансах. Покупает на рынке чаще то, что может, чем то, что хочет. Сейчас, например, раздумывает над выкупом Рэшфорда. Трудно комплектовать состав, когда переживаешь за каждую копейку. Поэтому Флик возрождает карьеру Эрика Гарсии, находит новую позицию для Мартина и т.д. Прекрасная работа тренера, но эти гениальные решения – вынужденные из-за обстоятельств. В более богатом клубе Флик мог бы получить больше власти. Иметь несколько топ-трансферов каждый год. Не пришлось бы латать дыры в составе. Но немец останется в «Барселоне». Потому что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Особенно когда в комплекте с синицей идут Ямаль и титулы.

Обсуждаем очередной тур Ла Лиги. На этой неделе немного отойдем от стандартной структуры, чтобы побольше поговорить о победном для «Барселоны» Класико (2:0) – далеко не лучшем за последнее время, но как никогда дискуссионном.

Реал закончился

В последнее время принято безжалостно критиковать то Арбелоа, то футболистов, но давайте немного сменим фокус: клубные врачи команды плохо выполняют свою работу. Состав «Барселоны» – ограниченный. Клуб просто не может удерживать по 2 топ-игрока на каждой позиции. Если кто-то из лидеров травмирован, то его заменяет более слабый исполнитель. Например, нет Ямаля – играет Решфорд. Разница ощутима. Эта «Барселона» в итоге не имеет топ-скамейки запасных. Но на фоне богатого «Реала» в Класико ее скамейка выглядела в разы лучше. Потому что там Рафинья и Левандовски, а сильнейший в запасе мадридцев – пожалуй, Мастантуоно. Потому что Гюлер травмирован. И Мбаппе. И Вальверде. И Родриго. И Себальос. Милитао и Карвахаль. Перед игрой вылетел Хейсен. Не везет? Вряд ли: такое с «Реалом» уже не первый год. Клуб имеет преимущество над «Барселоной» в деньгах – но не может его конвертировать в спортивное из-за плохого штаба врачей.

Арбелоа нечего предложить этой команде, кроме хвалебных комментариев. Хорошие тактические идеи отсутствуют. А если вдруг и есть – никто в клубе не воспринимает Альваро как тренера, который может чему-то научить. Футболисты сами по себе. Потому что ранее получили увольнением Алонсо сигнал, что главные в клубе. Теперь «Реал» – это исключительно индивидуальное мастерство его исполнителей. Его достаточно, чтобы одолеть «Алавес» и «Эспаньол», но вот чтобы обыграть «Баварию» или «Барселону» – совсем нет. На фоне таких соперников «сливочные» выглядят просто более слабой командой. Менее организованной. С меньшим количеством идей. Зависимой от того, с какой ноги встали ее лидеры атаки и вратарь. В конце концов, такой, которая полагается не на количество или качество созданных моментов – а на их реализацию. Потому что ресурса, чтобы создать больше, чем топ-соперник, нет. «Реал» не создал и на этот раз. Хотя почти весь матч проигрывал. Даже при необходимости не смог прибавить. Самое беззубое поражение мадридцев в Класико за последние годы.

Барселона не хотела

Классика: одна команда не может, другая – не хочет. Каталонцы выиграли матч еще в первом тайме, а дальше… валяли дурака. После перерыва создали мало моментов. Не разбегались в быстрые атаки, когда «Реал» подставлялся. Принимали неудачные решения в последней трети поля. Левандовски вообще в решающий момент атаки расстрелял вратаря вместо свободного угла ворот – это больше об отношении к моменту, чем о навыках поляка. У «Барселоны» были ресурсы, чтобы прибавить… но она не нашла мотивации. Даже в Класико. Потому что, да, победить «Реал» – принципиально, но зачем убиваться на поле, если соперник не предлагает абсолютно ничего? «Барселона» после перерыва была как те старшеклассники, которые пришли к младшим на поле возле школы поиграть – не почувствовали сопротивления и потеряли интерес. Но домой идти не хотят. Потому что еще рано. Поэтому уже не бегают. Почти не стараются. И даже так имеют солидное преимущество. Тайм издевательства над «Реалом».

Класико показало, насколько велика сейчас разница в качестве между «Барселоной» и «Реалом». Вряд ли отыграть столько возможно за сезон. Не факт, что возможно за 2. «Реал» имеет лучшие ресурсы и лучший состав (когда все здоровы), но просто не может играть в футбол. Утонул в проблемах. Кстати, благодаря этому окончательно реабилитировался Хаби, которого теперь все вспомнят не как уволенного из Мадрида, а как единственного за последние годы, кто убеждал этот состав играть в футбол. «Реалу» нужно начинать с самого начала. Напоминать игрокам о том, кто в клубе главный. Искать авторитетного тренера. Обновить штаб врачей. Избавиться от токсичных футболистов. А «Барселона» уже все это сделала. Если все пойдет хорошо, завершит сезон с показателем в 100 набранных очков в чемпионате и повторит рекорд Ла Лиги. Это не просто чемпионская команда – уже полноценный гегемон. Возможно, поэтому Флик и не спешит уходить: как никогда слабый «Реал» дает возможность выигрывать титулы год за годом.

О других матчах

«Атлетико» после вылета из ЛЧ, как и ожидалось, не нашел мотивации играть в футбол в чемпионате – 0:1 против «Сельты». Последняя весной уже обыграла «матрасников» в гостях и уступила клубу, занимающему последнее место. Стабильность? Не слышали. «Леванте» героически победил «Осасуну» (3:2) после 0:2 по ходу встречи и с 15 поданными угловыми: вот так нужно бороться за выживание! «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», учитесь. «Жирона» на 90 минуте спаслась от поражения от «Райо» (1:1), но не спаслась от падения уже на 17 место в чемпионате. Зона вылета все ближе, а конкуренты выглядят лучше на поле – пора начинать волноваться. «Овьедо» в этом туре официально оформил свой вылет из Ла Лиги, причем сделал это ярко если не по счету (0:0), то хотя бы по содержанию игры: на последних минутах защищался от атак «Хетафе» в составе из 9 футболистов и выстоял. Поэтому вылетает не безнадежно, а героически.

«Севилья» сохранит прописку благодаря 3 победам в 3 последних домашних матчах. Все – тяжелые, с разницей в один мяч, а эта – благодаря камбэку на последних минутах и победному голу на 90+1 (2:1). На этот раз побежден «Эспаньол», который продолжает игнорировать концепцию побед в 2026 году: до сих пор не одержал ни одной. «Эльче» и «Алавес» в личной встрече определяли, кто из этих аутсайдеров больше нуждается в очках. Определили: мотивация равная, поэтому ничья (1:1). «Мальорка» не проиграла «Вильярреалу» (1:1), но главное событие матча – гол Мурики. Теперь у косовара уже 22 мяча в чемпионате – всего на пару забитых меньше, чем у Мбаппе. Причем француз не играет, а у его главного преследователя еще 3 тура в запасе, чтобы войти в историю. Верим. «Атлетик» проиграл «Валенсии» (0:1), однако главная для него потеря в матче не очко – а Нико Уильямс из-за травмы. Как побеждать без него в Бильбао не знают.

Сборная тура

В сборной не будет ни одного футболиста из Класико. Никто из «Реала» не заслужил, а «Барселона» была убедительной именно как команда. Не выделять же Рэшфорда только за точный удар со стандарта? Поэтому в этом туре от «Барселоны» только тренер Ханси Флик, который не просто не заметил «Реал» в решающий момент, но и сделал это всего через сутки после новости о смерти отца. Помогать ему реализовать его планы в атаке будет, помимо прочих, Антони, забивший в ворота «Сосьедада». А еще он отдавал пасы под удары партнеров, даже отбирал мяч – был везде. Бразилец выступит справа, а слева – Гарсия из «Леванте». Едва ли не в одиночку вытащил матч для «летучих мышей»: забил первый и второй голы команды в игре, в которой те уступали 0:2. На острие нашего нападения – форвард Родригес из «Эльче». Забил спасительный гол, 7 раз бил по воротам, 4 раза отдавал пасы под удары партнеров – абсолютно главная фигура на поле.

В этом туре у нас в сборной будет целых два представителя из «Овьедо»: центральный защитник Кальво и хав Рейна. Оба убивались на поле ради сухаря своей команды и достигли своего: у первого 17 действий в обороне, у второго в активе 6 отборов мяча. Также целых двух футболистов возьмем из состава «Сельты». Во-первых, вратаря Раду, который благодаря своим 4 сейвам стал лишь вторым голкипером сезона, не пропустившим ни одного гола на арене «Атлетико». А больше всего из партнеров ему в этом помог центральный защитник Лаго: 8 выносов мяча и 2 заблокированных удара. Также пару представителей будет в сборной от «Валенсии», причем оба – крайние защитники. Гайя и Саравия на двоих сделали 8 отборов, 12 выносов и 25 защитных действий в общей сложности. Поэтому команда и не пропустила. Последний элемент в нашей защите – защитник Кастрин из «Севильи». С нами за спасительный гол.

5-2-3: Раду («Сельта») – Гайя («Валенсия»), Кастрин («Севилья»), Кальво («Овьедо»), Лаго («Сельта»), Саравия («Валенсия») – Альтимира («Бетис»), Рейна («Овьедо») – Гарсия («Леванте»), Родригес («Эльче»), Антони («Бетис»)

Тренер тура – Ханси Флик («Барселона»)

Игрок тура – Виктор Гарсия («Леванте»)

Факты тура:

– 9 туров кряду в Ла Лиге отличается «Алавес». Более длинная текущая серия в чемпионате Испании есть только у «Барселоны». Однако та – чемпион, а «Алавес» – в зоне вылета;

– 5 подряд случай, когда «Атлетико» пропустил дома. Времена «автобусной» команды прошли. Теперь она защищается далеко не так надежно;

– 15 ничьих сыграл «Бетис» в чемпионате. Он лидер лиги по этому показателю, ближайший преследователь – «Райо» (13)… который также сыграл вничью. Кстати, команды уже провели обе личные встречи в сезоне: 0:0 и 1:1;

– 5 туров подряд «Валенсия» завершает первые таймы со счетом 0:0. Она лидер лиги по этому показателю – 16 таких матчей. Даже у «Хетафе» меньше. Матчи «летучих мышей» можно включать только на вторые таймы;

– 5 домашний матч в сезоне со счетом 0:0 сыграл «Овьедо». Это на 3 больше, чем у любой другой команды. Самая скучная команда чемпионата. И наименее успешная: в этом туре официально вылетела. Выводы делайте сами.

Выступления наших

Лунин уступил место Куртуа в Класико – и Тибо выглядел весьма убедительно. На самом деле стоит отметить: бельгиец, возможно, является лучшим в новейшей истории среди травматичных вратарей. Не потому, что стабильно хорошо играет в футбол, а потому, что каждый раз возвращается сразу в форме. Как будто ему вообще не нужны матчи, чтобы ее набрать. Вот сейчас сразу смог отражать удары в Класико, несколько сезонов назад почти сразу после возвращения выиграл для «Реала» финал ЛЧ. Он – футбольный единорог. Лунину не повезло даже в этом. У Цыганкова в туре ассист на Стуани. Как будто логично: наконец-то в Каталонии после травмы Ваната на поле есть форвард, который играет как форвард. Немного беспокоит, что в последних турах все надежды «Жироны» на таланты финишера деда Стуани, но имеем что имеем. А матч от Цыганкова – хороший. С ударами. С пасами. С несколькими удачными действиями против мяча. Виктор в порядке. Жаль, что для сохранения места командой в ЛЛ этого может не хватить.

