«Я свободен, почему нет?». Известный тренер согласился возглавить Италию
Раньери готов приступить к работе немедленно
74-летний итальянский тренер Клаудио Раньери выразил готовность занять пост главного тренера сборной Италии.
По словам специалиста, ранее он отказался от работы в национальной команде из-за занятости в «Роме». Теперь же он вполне способен посвятить сборной всё своё время.
«На данный момент я свободен, так что если кто-то позвонит, почему бы и нет? Никогда не говори никогда. Когда тебя призывает твоя страна, ты говоришь «да», и на этом все», – сказал Раньери.
Последним клубом в тренерской карьере специалиста была «Рома», которую он временно возглавлял в сезоне 2024/25. На международном уровне он тренировал только сборную Греции, с которой проработал всего несколько месяцев.
Сейчас Италию временно возглавляет Сильвио Балдини. Как известно, Скуадра Адзурра в третий раз подряд пропускает чемпионат мира, что является своего рода антирекордом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чтобы попасть в Q1 ЛЕ, динамовцам нужно обыграть Чернигов в финале Кубка
Куртуа близок к переходу в «Аль-Кадисию»