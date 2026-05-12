  «Я свободен, почему нет?». Известный тренер согласился возглавить Италию
«Я свободен, почему нет?». Известный тренер согласился возглавить Италию

Раньери готов приступить к работе немедленно

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

74-летний итальянский тренер Клаудио Раньери выразил готовность занять пост главного тренера сборной Италии.

По словам специалиста, ранее он отказался от работы в национальной команде из-за занятости в «Роме». Теперь же он вполне способен посвятить сборной всё своё время.

«На данный момент я свободен, так что если кто-то позвонит, почему бы и нет? Никогда не говори никогда. Когда тебя призывает твоя страна, ты говоришь «да», и на этом все», – сказал Раньери.

Последним клубом в тренерской карьере специалиста была «Рома», которую он временно возглавлял в сезоне 2024/25. На международном уровне он тренировал только сборную Греции, с которой проработал всего несколько месяцев.

Сейчас Италию временно возглавляет Сильвио Балдини. Как известно, Скуадра Адзурра в третий раз подряд пропускает чемпионат мира, что является своего рода антирекордом.

Андрей Плыгун Источник: Football-Italia
