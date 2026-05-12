  4. «Он сразу покраснел». Алиев рассказал о жесткой шутке над Шевченко
12 мая 2026, 15:08 | Обновлено 12 мая 2026, 15:53
«Он сразу покраснел». Алиев рассказал о жесткой шутке над Шевченко

Александр уважает легенду украинского футбола, но только как игрока

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о своем отношении к легендарному экс-нападающему «бело-синих» и сборной Украины Андрею Шевченко.

В 2009 году звездный игрок вернулся в «Динамо», где уже играли Алиев и Милевский. По словам Александра, прием ему устроили не слишком радушный:

«У меня с Шевой всегда были, знаешь, такие отношения... Когда он пришел, тренером был Газзаев. Ну, понятно, и я лидер, и Тёма лидер. Я ему сказал: «Шева, будут какие-то проблемы у тебя, можешь обратиться к Сан Санычу, Артему Владимировичу». Он сразу покраснел», – рассказал Алиев.

По словам Александра, как игрока Шевченко он очень уважает за его достижения на клубном уровне и в сборной Украины. Однако его человеческие качества не вызывают восхищения у Алиева.

Смішно читати розповіді цього алкаша. Лідером він був... Ага, лідирував разом з "принцом нічних клубів" якраз в тих самих нічних клубах... Він ще й про людські якості пробує говорити... Лупив свою дружину через найкращі спонукання))). Мовчало би вже 
