Юлия Стародубцева – Тайла Престон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, столице Франции.

В первом раунде украинка сыграет против Тайлы Престон (Австралия, WTA 126). Поединок начнется ориентировочно в 13:30 по Киеву.

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Престон.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Чжан Шуай, либо с Химено Сакацуме.