Шаран и Скрипник выбрали стартовые составы на матч Александрия – Заря

В матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится во вторник, 12 мая, сыграют «Александрия» и луганская «Заря».

Наставники команд – Владимир Шаран и Виктор Скрипник – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 баллов. «Заря» разместилась на восьмой позиции, имея в своем активе 39 пунктов.

В предыдущем матче «горожане» потерпели поражение от житомирского «Полесья» (1:2), а луганский клуб сыграл вничью в противостоянии с харьковским «Металлистом 1925» (1:1).

Александрия: Макаренко, Власюк, Беиратче, Кампос, Бутко, Скорко, Булеца, Ващенко, Ндиага, Кастильо, Цара

Заря: Сапутин, Малыш, Джордан, Башич, Рейс, Дришлюк, Саллиеу, Елавич, Горбач, Верлей, Задорожный

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Александрия – Заря