Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров получил официальное предложение после ухода из сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
12 мая 2026, 12:55 | Обновлено 12 мая 2026, 13:09
751
0

Ребров получил официальное предложение после ухода из сборной Украины

Тренера ждут в Греции и на Ближнем Востоке

12 мая 2026, 12:55 | Обновлено 12 мая 2026, 13:09
751
0
Ребров получил официальное предложение после ухода из сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру на клубном уровне.

Журналист Виктор Вацко сообщил, что Ребров получил предложение от греческого «Панатинаикоса» и от двух команд с Ближнего Востока.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

По теме:
Руслан Малиновский – в Трабзонспоре. Мнения экспертов
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера вернет в сборную Украины бывших игроков Динамо и Шахтера
Панатинаикос Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Теннис | 11 мая 2026, 17:13 1
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме

Последней четвертьфиналисткой в верхней части сетки, к сожалению, стала Андреева

Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12 мая 2026, 07:08 22
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин

Андрей попал в список «неприкасаемых»

Олег Саленко дал расклад на предстоящий тур УПЛ
Футбол | 12.05.2026, 09:46
Олег Саленко дал расклад на предстоящий тур УПЛ
Олег Саленко дал расклад на предстоящий тур УПЛ
Ассист Цыганкова, ничья для Де Дзерби, Свитолина вышла в четвертьфинал
Футбол | 12.05.2026, 12:00
Ассист Цыганкова, ничья для Де Дзерби, Свитолина вышла в четвертьфинал
Ассист Цыганкова, ничья для Де Дзерби, Свитолина вышла в четвертьфинал
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Футбол | 12.05.2026, 06:23
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46 1
Бокс
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 7
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 64
Футбол
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 27
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
10.05.2026, 09:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем