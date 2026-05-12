Ребров получил официальное предложение после ухода из сборной Украины
Тренера ждут в Греции и на Ближнем Востоке
Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру на клубном уровне.
Журналист Виктор Вацко сообщил, что Ребров получил предложение от греческого «Панатинаикоса» и от двух команд с Ближнего Востока.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Последней четвертьфиналисткой в верхней части сетки, к сожалению, стала Андреева
Андрей попал в список «неприкасаемых»