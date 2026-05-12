ВИДЕО. Безумие. Украинский форвард положил хет-трик за 30 минут

32-летний украинский футболист Николай Агапов провел яркий матч в составе клуба «Азия» Талас в рамках четвёртого тура чемпионата Кыргызстана.

Опытный нападающий уже в первом тайме оформил хет-трик в ворота соперника.

Благодаря усилиям украинца «Азия» одержала уверенную домашнюю победу со счетом 4:2.

Николай только зимой 2026 года перебрался в «Азию», а уже отыграл девять матчей за клуб. На счету форвард восемь голов и два ассиста.

После девяти туров чемпионата «Азия» Талас идет второй в таблице (20 очков).

Чемпионат Кыргызстана по футболу. 4-й тур, 11 мая

«Азия» Талас – «Озгон» – 4:2

Голы: Агапов, 14, 37, 44, Алигунов, 90+8 – Ахмадов, 11, Алиев, 88 (пен.)

