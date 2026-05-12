Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не хочу об этом говорить»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с «Лидсом» (1:1) в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги:

«Мы не провели блестящий матч. Мы провели хороший матч. Я считаю, что мы все равно заслуживали победу, но, возможно, из-за давления, решающего матча, решающей части сезона мы слишком страдали. В любом случае я доволен, потому что видел, что у моих игроков был правильный настрой, правильная ментальность. Мы допустили слишком много ошибок. Если хотим выигрывать, нам нужно сократить количество ошибок, но мы знали еще до этого матча, что будет тяжело до конца сезона, до последнего матча. Это тяжело для нас и тяжело для всех.

«Лидс» провел хороший матч. Мы надеемся, что «Лидс» так же сыграет против «Вест Хэма», потому что это правильно.

Мне жаль, что мы заработали пенальти, потому что Матис Тель забил великолепный гол. Он очень молод, и для меня это не проблема. Я доволен его отношением и менталитетом. Он молод и талантлив. Я поцелую его и обниму. Ему не нужно много слов. Он сожалел об ошибке, это может случиться с молодым игроком.

Мы играли не очень хорошо, но борьба за выживание такова: нельзя играть все матчи спокойно. Нам нужно совершенствоваться и менять привычки, ведь борьба за выживание — это не то же самое, что борьба за Лигу чемпионов.

Думаю, судья сегодня не был в надлежащем состоянии. Возможно, он не был таким спокойным. Это не повлияло на результат, я не видел ситуацию с Мэддисоном. Вчера, в матче «Вест Хэм» против «Арсенала», было тяжело для всех. Возможно, и для арбитра тоже. Я не хочу говорить о пенальти Мэддисона, я его не видел.

Мы заслуживаем остаться в высшей лиге и будем бороться до конца. Когда ты борешься за выживание, нужно оставаться сильным не ногами, а головой.

Думаю, мы должны учитывать результат, но должны учитывать и игру. Мы сыграли хороший матч, набираем очки, в последних четырех играх мы набрали восемь очков. Поздравляю «Лидс», они сыграли великолепный матч, у них остался матч против «Вест Хэма», и мы не сомневаемся, что они будут играть так же.

Мэддисон? Он — другой игрок. У нас было много травм, но мы достаточно сильны, чтобы удержаться в лиге с этими игроками».