Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не хочу об этом говорить»
Англия
12 мая 2026, 03:14 | Обновлено 12 мая 2026, 03:15
104
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не хочу об этом говорить»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал ничью против «Лидса»

12 мая 2026, 03:14 | Обновлено 12 мая 2026, 03:15
104
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не хочу об этом говорить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с «Лидсом» (1:1) в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги:

«Мы не провели блестящий матч. Мы провели хороший матч. Я считаю, что мы все равно заслуживали победу, но, возможно, из-за давления, решающего матча, решающей части сезона мы слишком страдали. В любом случае я доволен, потому что видел, что у моих игроков был правильный настрой, правильная ментальность. Мы допустили слишком много ошибок. Если хотим выигрывать, нам нужно сократить количество ошибок, но мы знали еще до этого матча, что будет тяжело до конца сезона, до последнего матча. Это тяжело для нас и тяжело для всех.

«Лидс» провел хороший матч. Мы надеемся, что «Лидс» так же сыграет против «Вест Хэма», потому что это правильно.

Мне жаль, что мы заработали пенальти, потому что Матис Тель забил великолепный гол. Он очень молод, и для меня это не проблема. Я доволен его отношением и менталитетом. Он молод и талантлив. Я поцелую его и обниму. Ему не нужно много слов. Он сожалел об ошибке, это может случиться с молодым игроком.

Мы играли не очень хорошо, но борьба за выживание такова: нельзя играть все матчи спокойно. Нам нужно совершенствоваться и менять привычки, ведь борьба за выживание — это не то же самое, что борьба за Лигу чемпионов.

Думаю, судья сегодня не был в надлежащем состоянии. Возможно, он не был таким спокойным. Это не повлияло на результат, я не видел ситуацию с Мэддисоном. Вчера, в матче «Вест Хэм» против «Арсенала», было тяжело для всех. Возможно, и для арбитра тоже. Я не хочу говорить о пенальти Мэддисона, я его не видел.

Мы заслуживаем остаться в высшей лиге и будем бороться до конца. Когда ты борешься за выживание, нужно оставаться сильным не ногами, а головой.

Думаю, мы должны учитывать результат, но должны учитывать и игру. Мы сыграли хороший матч, набираем очки, в последних четырех играх мы набрали восемь очков. Поздравляю «Лидс», они сыграли великолепный матч, у них остался матч против «Вест Хэма», и мы не сомневаемся, что они будут играть так же.

Мэддисон? Он — другой игрок. У нас было много травм, но мы достаточно сильны, чтобы удержаться в лиге с этими игроками».

По теме:
МОУРИНЬО: «Хуже быть не может. Мы пропустили 2 гола с двух попыток»
МИЧЕЛ: «От этого зависит выживание Жироны. Нам не хватает Ваната»
Тоттенхэм – Лидс – 1:1. Де Дзерби и битва за выживание. Видео голов и обзор
Тоттенхэм Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Лидс Роберто Де Дзерби пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СРНА: «Мы вернули золотые медали туда, где им и положено быть»
Футбол | 11 мая 2026, 18:10 6
СРНА: «Мы вернули золотые медали туда, где им и положено быть»
СРНА: «Мы вернули золотые медали туда, где им и положено быть»

У «Шахтера» был тяжелый сезон

Александр Усик снова допустил ошибку
Бокс | 11 мая 2026, 08:52 2
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку

Александр снова не угадал исход боя Дюбуа

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11.05.2026, 09:54
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Ямаль завоевал четвёртый титул Ла Лиги – сколько у Месси и Роналду?
Футбол | 12.05.2026, 01:30
Ямаль завоевал четвёртый титул Ла Лиги – сколько у Месси и Роналду?
Ямаль завоевал четвёртый титул Ла Лиги – сколько у Месси и Роналду?
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Бокс | 11.05.2026, 07:46
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 22
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
10.05.2026, 07:02 3
Футбол
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
10.05.2026, 01:32 1
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
10.05.2026, 14:23 3
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
11.05.2026, 07:55 23
Хоккей
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем