  4. ВИДЕО. Как Цыганков отдал важный ассист в матче Ла Лиги
12 мая 2026, 00:12 | Обновлено 12 мая 2026, 00:56
ВИДЕО. Как Цыганков отдал важный ассист в матче Ла Лиги

Передача Виктора помогла Жироне сравнять счет игры с Райо

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2025/26 между «Райо Вальекано» и «Жироной». Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

На 90-й минуте поединка украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков отдал голевую передачу, которая принесла его команде важное очко в турнирной таблице.

Украинец выполнил качественную подачу с углового, которую реализовал Кристиан Стуани.

Эта голевая передача стала для Виктора 5-й в нынешнем сезоне Ла Лиги. Также в 29 матчах чемпионата Испании он забил 6 голов.

Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Саудовская Аравия. Лучший клуб Азии вырвал победу на последних минутах
Александр Усик снова допустил ошибку
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
