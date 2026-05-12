ВИДЕО. Как Цыганков отдал важный ассист в матче Ла Лиги

В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2025/26 между «Райо Вальекано» и «Жироной». Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

На 90-й минуте поединка украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков отдал голевую передачу, которая принесла его команде важное очко в турнирной таблице.

Украинец выполнил качественную подачу с углового, которую реализовал Кристиан Стуани.

Эта голевая передача стала для Виктора 5-й в нынешнем сезоне Ла Лиги. Также в 29 матчах чемпионата Испании он забил 6 голов.

