ВИДЕО. Как Цыганков отдал важный ассист в матче Ла Лиги
Передача Виктора помогла Жироне сравнять счет игры с Райо
В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2025/26 между «Райо Вальекано» и «Жироной». Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.
На 90-й минуте поединка украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков отдал голевую передачу, которая принесла его команде важное очко в турнирной таблице.
Украинец выполнил качественную подачу с углового, которую реализовал Кристиан Стуани.
Эта голевая передача стала для Виктора 5-й в нынешнем сезоне Ла Лиги. Также в 29 матчах чемпионата Испании он забил 6 голов.
