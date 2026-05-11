Серхио Рамос близок к приобретению клуба Ла Лиги

Договоренность между акционерами «Севильи» и Серхио Рамосом относительно покупки клуба может вступить в силу уже во вторник, 12 мая, сообщает COPE.

Экс-футболист «нервионцев» и его команда провели более 8 часов встреч с главными акционерами клуба, чтобы обсудить сделку. Существует большой оптимизм относительно возможности достижения окончательного соглашения в ближайшие часы.

Параллельно с переговорами в кабинетах «Севилья» сосредотачивается на спортивной составляющей. В клубе считают, что «с 40 очками не спасешься» и что еще нужна одна победа для гарантирования сохранения места в Ла Лиге.

Команда попытается добыть ее в матче 36-го тура против «Вильярреала», который состоится в среду, 13 мая в 20:00 по киевскому времени.

