ВИДЕО. Бразилец Полесья с женой выучили гимн Украины

Жоао Виалле вместе со своей женой не тратят время даром, пока защитник «Полесья» восстанавливается после травмы. Бразильская пара выучила гимн Украины.

10 февраля стало известно, что 23-летний бразильский защитник из-за травмы колена выбыл до конца сезона. Ожидается, что он будет готовиться к новому сезону. В футбольном году 2025/26 он провел всего четыре матча.

