Форвард Буковины вернулся к тренировкам после тяжелой травмы и операции

Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Буковина», досрочно завоевавшая путевку в УПЛ, не планирует почивать на лаврах. Подопечные Сергея Шищенко будут прилагать усилия, чтобы пройти марафонскую дистанцию ​​без поражений. Впереди еще три матча. Наибольший интерес представляет поединок 29-го тура с «Черноморцем», который также хочет повыситься в классе и не имеет права терять очки.

По имеющейся информации, в общую группу после длительного перерыва, вызванного серьезной травмой, вернулся Даниил Гончарук. По индивидуальной программе продолжают тренироваться Олег Ильин и Даниил Карась. А вот Богдан Бойчук и Олег Кожушко еще долго будут находиться в лазарете.

Что же касается потенциальных новичков Александра Филиппова из «Полесья» и Ильи Квасницы из «Карпат», о чем сообщалось в СМИ, то их появление маловероятно из-за длительных контрактов с нынешними клубами и высоких финансовых требований.

Сейчас у «Буковины» 75 очков и она уверенно лидирует в Первой лиге, одержав 24 победы и трижды сыграв вничью.