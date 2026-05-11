Лишь одна действующая теннисистка чаще выходила в QF Рима, чем Свитолина

11 мая Элина Свитолина переиграла Николу Бартункову и вышла в четвертьфинал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Для Свитолиной это будет шестой четвертьфинал на тысячнике в столице Италии. Это второй лучший показатель среди всех действующих теннисисток.

Больше количество выходов в 1/4 финала Рима имеет лишь Винус Уильямс – восемь раз.

Элина является двухкратной чемпионкой итальянского столичного тысячника – Свитолина выигрывала трофей в Риме в 2017 и 2018 годах. Стадию 1/4 финала украинка проходила лишь дважды, когда в итоге и становилась победительницей турнира.

В четвертьфинале Рима-2026 Элина поборется либо против Каролины Плишковой, либо против Елены Рыбакиной.