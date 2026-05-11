Лишь одна действующая теннисистка чаще выходила в QF Рима, чем Свитолина

Винус Уильямс восемь раз играла в четвертьфинале соревнований в столице Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 мая Элина Свитолина переиграла Николу Бартункову и вышла в четвертьфинал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Для Свитолиной это будет шестой четвертьфинал на тысячнике в столице Италии. Это второй лучший показатель среди всех действующих теннисисток.

Больше количество выходов в 1/4 финала Рима имеет лишь Винус Уильямс – восемь раз.

Элина является двухкратной чемпионкой итальянского столичного тысячника – Свитолина выигрывала трофей в Риме в 2017 и 2018 годах. Стадию 1/4 финала украинка проходила лишь дважды, когда в итоге и становилась победительницей турнира.

В четвертьфинале Рима-2026 Элина поборется либо против Каролины Плишковой, либо против Елены Рыбакиной.

Его не остановить. Синнер повесил баранку в 1/16 финала Мастерса в Риме
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Александр Усик снова допустил ошибку
