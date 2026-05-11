Легендарный тренер готов вернуться в сборную Кюрасао перед ЧМ-2026

Дик Адвокат может неожиданно вернуться на пост главного тренера национальной сборной Кюрасао после того, как его преемник Фред Рюттен подал в отставку всего за месяц до дебюта команды на чемпионате мира.

Адвокат вошел в историю в ноябре прошлого года, когда вывел карибский остров в финальную часть чемпионата мира, но ушел в отставку три месяца спустя из-за проблем со здоровьем дочери.

На протяжении короткого периода работы Рюттена, включавшего поражения от Китая и Австралии в марте, футбольная федерация Кюрасао находилась под давлением игроков и спонсоров с требованием восстановить Адвоката в должности. В итоге Рюттен ушел в отставку, заявив: «Нельзя допустить возникновения атмосферы, которая наносит ущерб профессиональным отношениям между игроками и персоналом. Разумно отойти от дел. Время поджимает, и Кюрасао должен двигаться вперед».

Сообщения в нидерландских СМИ указывают на то, что 78-летний Адвокат готов вернуться к своей прежней должности после улучшения состояния здоровья дочери.

Кюрасао, самая маленькая страна, прошедшая квалификацию на чемпионат мира, встретится с Германией 14 июня в первом матче группы E, а затем сыграет против Эквадора и Кот-д'Ивуара.