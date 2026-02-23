Сенсационный участник чемпионата мира вынужденно сменил главного тренера
Дик Адвокат покинул свою должность из-за проблем со здоровьем, которые возникли у дочери
Известный нидерландский специалист Дик Адвокат вынужденно покинул должность главного тренера сборной Кюрасао из-за проблем со здоровьем дочери.
Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в социальных сетях. Опытный 78-летний тренер прокомментировал свое решение:
«Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Это естественное решение. При этом я буду очень скучать по Кюрасао, его жителям и своим коллегам.
Выход самой маленькой страны в мире на чемпионат – один из самых ярких моментов моей карьеры. Я горжусь игроками, тренерским штабом и руководством».
Сборная Кюрасао впервые в своей истории завоевала путевку на мундиаль и стала наименьшим по численности населения участником чемпионата мира.
Новым наставником команды стал бывший нидерландский футболист Фред Рюттен – ранее 63-летний тренер работал с «Твенте», «Шальке», ПСВ, «Фейеноордом» и «Андерлехтом».
