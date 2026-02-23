Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсационный участник чемпионата мира вынужденно сменил главного тренера
Чемпионат мира
23 февраля 2026, 15:27 |
1725
0

Сенсационный участник чемпионата мира вынужденно сменил главного тренера

Дик Адвокат покинул свою должность из-за проблем со здоровьем, которые возникли у дочери

23 февраля 2026, 15:27 |
1725
0
Сенсационный участник чемпионата мира вынужденно сменил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дик Адвокат

Известный нидерландский специалист Дик Адвокат вынужденно покинул должность главного тренера сборной Кюрасао из-за проблем со здоровьем дочери.

Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в социальных сетях. Опытный 78-летний тренер прокомментировал свое решение:

«Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Это естественное решение. При этом я буду очень скучать по Кюрасао, его жителям и своим коллегам.

Выход самой маленькой страны в мире на чемпионат – один из самых ярких моментов моей карьеры. Я горжусь игроками, тренерским штабом и руководством».

Сборная Кюрасао впервые в своей истории завоевала путевку на мундиаль и стала наименьшим по численности населения участником чемпионата мира.

Новым наставником команды стал бывший нидерландский футболист Фред Рюттен – ранее 63-летний тренер работал с «Твенте», «Шальке», ПСВ, «Фейеноордом» и «Андерлехтом».

По теме:
УАФ объявила о старте продажи билетов на сверхважные матчи сборной Украины
Мексику захлестнули протесты после убийства. Страна должна принять матчи ЧМ
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
ЧМ-2026 по футболу сборная Кюрасао по футболу Дик Адвокат Фред Рюттен назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Футбол | 23 февраля 2026, 06:23 16
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо

Лидерство удерживает черкасский ЛНЗ, имея столько же очков, как у горняков

В Александрии выступили с заявлением по поводу сорванного матча с Оболонью
Футбол | 23 февраля 2026, 13:46 6
В Александрии выступили с заявлением по поводу сорванного матча с Оболонью
В Александрии выступили с заявлением по поводу сорванного матча с Оболонью

Дмитрий Китаев сделал официальное заявление

Александрии грозит техническое поражение из-за отмененного матча с Оболонью
Футбол | 23.02.2026, 14:14
Александрии грозит техническое поражение из-за отмененного матча с Оболонью
Александрии грозит техническое поражение из-за отмененного матча с Оболонью
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Олимпийские игры | 22.02.2026, 19:51
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Олимпийские игры | 23.02.2026, 08:09
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
21.02.2026, 23:10 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
22.02.2026, 06:45 19
Бокс
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
23.02.2026, 05:54
Футбол
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 20
Футбол
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
22.02.2026, 09:13 7
Футбол
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
23.02.2026, 07:38
Футбол
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
22.02.2026, 16:45 2
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали
Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали
22.02.2026, 04:45 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем