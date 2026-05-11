WTA 125 в Парме и Париже. С кем сыграют Ястремская, Стародубцева и Подрез?
Даяна выступит на грунтовых кортах в Италии, Юлия и Вероника – в столице Франции
На неделе с 11 по 18 мая состоятся два грунтовых турнира серии WTA 125 – в Парме (Италия) и Париже (Франция).
На обоих соревнованиях будет представлена Украина. В Парме сыграет Даяна Ястремская (WTA 52), которая получила третий номер посева, а в Париже – Юлия Стародубцева (WTA 57) [седьмая сеяная] и Вероника Подрез (WTA 152) [прошла квалификацию].
Ястремская в первом раунде итальянского турнира поборется против квалифайера Виктории Босио (Аргентина, WTA 307). Ранее Даяна ни разу не играла против Виктории.
Стародубцева на старте основной сетки в столице Франции сыграет против Тайлы Престон (Австралия, WTA 126). Юлия дважды встречалась с Тайлой и дважды потерпела поражение.
Подрез, которая в единственном матче отбора одолела Го Ханьюй, в 1/16 финала выйдет на корт против экс-третьей ракетки мира Слоан Стивенс (США, WTA 362). 13 апреля этого года Вероника переиграла Слоан в первом круге соревнований WTA 250 в Руане, где в итоге добралась до финала.
Сетка турнира WTA 125 в Парме
Сетка турнира WTA 125 в Париже
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Большой успех сборной Украины
Каталонцы досрочно завоевали титул